К своему 80-летию Музей истории Екатеринбурга представит три новые экспозиции

19:30 | 1.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Музей истории Екатеринбурга к своему 80-летию представит три новых экспозиции, об этом рассказали в городской администрации.



К празднику в музее полностью изменили конфигурацию зала, освещение и навигацию. Посетители смогут увидеть постоянную выставку «От завода к городу», в отдельном зале экспозицию «Квартира горожанина 100 лет назад», а также «Они одержали победу».



«Во время режима ограничения была проделана комплексная работа: и выделение, и научная атрибуция, и реставрация, и экспозиционная работа. Сотрудники активно работали над текстами, концепцией подачи материала, детский центр разрабатывал разные игровые путеводители. С этой недели в социальный сетях начнётся целая рубрика, где мы будем рассказывать, как развивался музей, о его проектах в разные годы. В субботу горожане смогут виртуально совершить прогулку по самому музыкальному, культурному с исторической точки зрения кварталу (Первомайская – Карла Либкнехта – Тургенева – проспект Ленина). В четверг пройдёт онлайн игра, посвящённая истории Урала и Екатеринбурга», – рассказал директор музея Сергей Каменский.



Отметим, что традиционно в день рождения музея 4 июня его друзья и гости преподносили в подарок старинные вещи. В этом году из-за эпидемии День дарителя в классическом формате не состоится.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»