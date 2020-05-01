В Свердловской области разбился водитель мопеда

13:38 | 21.05.2020

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области произошло ДТП с участием мопеда. Водитель погиб. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Инцидент произошёл 20 мая в 16:00 на 20-м км трассы Тавда — Таборы. По предварительной информации, водитель мопеда Zodiak, гражданин 1953 года рождения, двигался со стороны деревни Белоярка в сторону Тавды и при повороте наехал на барьерное ограждение.



В результате столкновения мужчина погиб до приезда скорой помощи. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»