Новости дня
13:38 | 21.05.2020
Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Свердловской области разбился водитель мопеда
Инцидент произошёл 20 мая в 16:00 на 20-м км трассы Тавда — Таборы. По предварительной информации, водитель мопеда Zodiak, гражданин 1953 года рождения, двигался со стороны деревни Белоярка в сторону Тавды и при повороте наехал на барьерное ограждение.
В результате столкновения мужчина погиб до приезда скорой помощи. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:57 | 21.05.2020
Евгений Куйвашев предложил уральским выпускникам придумать, как отметить окончание школы дистанционно
18:46 | 21.05.2020
Шестую Уральскую биеннале в Екатеринбурге посвятят выходу из карантина
18:23 | 21.05.2020
С начала года в Екатеринбурге произошло 45 ДТП с участием общественного транспорта
18:10 | 21.05.2020
За год предприятия Свердловской области вложили в природоохранные технологии 900 миллионов рублей
18:05 | 21.05.2020
В Первоуральске инспекторы ДПС отправили местного предпринимателя на освидетельствование, но он оказался «чист»
18:03 | 21.05.2020
В районах Перми в этом году обновят любимые скверы и бульвары жителей
17:57 | 21.05.2020
В Прикамье пройдут Дни славянской письменности и культуры
17:52 | 21.05.2020
За сутки на Среднем Урале провели 8063 исследования проб на COVID-19
17:44 | 21.05.2020
В Перми завершен первый этап обработки зеленых массивов от клещей
17:31 | 21.05.2020
В Перми стартует второй этап внедрения новой маршрутной сети
17:11 | 21.05.2020
Начало проведения ЕГЭ отложили на конец июня
16:48 | 21.05.2020
На Свердловскую область надвигаются дожди и ветер
16:25 | 21.05.2020
Компания миллиардера Пумпянского взялась за автобусы Екатеринбурга
16:00 | 21.05.2020
Екатеринбургский институт спроектировал здание склада концентратов и шихтовых материалов для Челябинского цинкового завода
16:00 | 21.05.2020
В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП, в котором пострадала женщина
15:21 | 21.05.2020
В екатеринбургской больнице №6 произошла вспышка коронавируса
15:02 | 21.05.2020
ВИЧ-инфицированным екатеринбуржцам помог соцпроект «Чтобы жить»
14:40 | 21.05.2020
Местонахождение свердловчан с легкими формами COVID отслеживают с помощью выданных телефонов
14:31 | 21.05.2020
В Перми снесено три аварийных дома
14:26 | 21.05.2020
Молодежный парламент Перми помогает ветеранам и людям пожилого возраста
14:19 | 21.05.2020
Серовский браконьер оставил лося без самки
14:03 | 21.05.2020
В Перми закрыто небезопасное общежитие
14:00 | 21.05.2020
Свердловские строительные предприятия продолжают работу в штатном режиме
13:38 | 21.05.2020
В Свердловской области разбился водитель мопеда
13:30 | 21.05.2020
Полиция Екатеринбурга вновь разогнала кальянщиков
13:23 | 21.05.2020
Пожарные из Первоуральска обратились к министру МЧС России с просьбой восстановить справедливость
13:16 | 21.05.2020
«Горьковка» проведет традиционный фестиваль «Книжная площадь» онлайн
12:59 | 21.05.2020
Ещё 86 свердловчан вылечились от коронавируса
12:59 | 21.05.2020
Среди новых заразившихся в Прикамье – шестеро детей
12:49 | 21.05.2020
Число заражённых коронавирусом в России достигло 317 554
12:48 | 21.05.2020
Пермские футболистки вышли с карантина
12:44 | 21.05.2020
На Среднем Урале скончались ещё два пациента с Covid-19
12:42 | 21.05.2020
В Прикамье подтверждено 48 новых случаев COVID-19
12:38 | 21.05.2020
С 1 июня жители Закамска будут ездить на новых автобусах