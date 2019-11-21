Возможно, бомба: в Екатеринбурге эвакуировали офис банка «Открытие»

12:36 | 22.11.2019

Фото: eanews.ru

В Екатеринбурге эвакуировали офис банка «Открытие», находящегося на улице Толмачева. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на очевидцев.



Причина эвакуации пока что неизвестна. Предполагается, что это произошло из-за анонимного звонка с собой о бомбе.



Напомним, что не так давно на отделение банка «Открытие» на улице Малышева, 128 был совершен вооруженный налет. Грабитель выстрелил в одного посетителя, что стало причиной смерти мужчины. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»