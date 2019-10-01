В деле о резонансном ДТП, которое произошло на Малышева, намечается громкий скандал

В деле о резонансном ДТП, которое произошло 4 августа около ТЦ «Алатырь» на Малышева, намечается громкий скандал. Как сообщает издание «Новый День» со ссылкой на собственные источники, экспертиза ДНК подтвердила, что после ДТП для исследования в лабораторию ушли пробирки с мочой другого человека, а не в Владимира Васильева, который находился за рулём автомобиля. Вероятно, именно поэтому он отказался сдавать срезы ногтей и волос на анализы, отмечает издание.Молекулярно-генетическая экспертиза была проведена по ходатайству следователя Алексея Кондина, которое он сделал в суде.«Если там (в биологических жидкостях, которые проверяли на наркотики и алкоголь) обнаружится ДНК Васильева, вопрос по обвинению в алкогольном или наркотическом опьянении – по крайней мере, по наркотическому – будет снят на 100 процентов. А вот если там обнаружится ДНК другого лица, тогда появятся вопросы не только к обвиняемому, но и к тем лицам, которые эту мочу отбирали», – заявил тогда Кондин.Стоит отметить, что еще в начале сентября источники «Нового Дня» указывали на то, что генетическое исследование материалов, сданных Васильевым после ДТП и забранных после его задержания, не проводилось. А это ставило под сомнение эффективность двух проведенных в Екатеринбурге и в Челябинске экспертиз.Напомним, жуткая авария произошла в воскресенье 4 августа около 6 часов на улице Малышева рядом с ТЦ «Алатырь». Тогда, мчавшийся на большой скорости по Малышева автомобиль Kia Rio, за рулём которого находился Васильев, задев стоящий на перекрёстке Ssang Yong, влетел в «Ладу», которую буквально расплющило от удара. Пассажир и водитель отечественной легковушки погибли на месте. На видео, снятом очевидцем жуткого ДТП, Васильев находился в явно неадекватном состоянии.