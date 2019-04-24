В Екатеринбурге завершились соревнования ФСБ по волейболу и плаванию

19:21 | 29.04.2019

Фото: krd.rus.team

С 23 апреля по 26 апреля в Екатеринбурге прошли спортивные мероприятия на площадках «Дворца Игровых видов спорта» и бассейна «Юность», где состоялся Кубок ФСБ России по волейболу и Чемпионат по плаванию. В соревнованиях приняли участие более 170 спортсменов из 8 федеральных округов.



По итогам соревнований, обладателем Кубка ФСБ России по волейболу стала команда Сибирского федерального округа. Второе место заняла команда Дальневосточного федерального округа, третье – Приволжского федерального округа.



В плавании первое место занял Северо-западный федеральный округ; второе – Приволжский федеральный округ; третье место – Центральный федеральный округ.



Представители Уральского федерального округа стали победителями и призерами в личном первенстве по плаванию на разных дистанциях.