Абитуриенты из Челябинской области могут поступить в Пермский медуниверситет
Челябинск: газетный номер
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Пермском медуниверситете продлили работу приёмной комиссии. Дополнительный набор по трём программам специалитета стартовал 12 сентября. Желающие поступить на лечебное дело, педиатрию или медико-профилактическое дело могут ещё успеть подать документы. Абитуриентов из Челябинской области там тоже ждут.
Для тех, кто будет сдавать вступительные испытания (пройдут с 21 по 24 сентября), документы принимаются до 20 сентября 2022 года, для поступающих по результатам ЕГЭ – до 23 сентября 2022 года.
Подробную информацию о количестве мест и способе подачи документов можно найти на специальном портале для абитуриентов. При возникновении вопросов можно написать через форму обратной связи или по электронной почте prkom.psma@bk.ru.
Для тех, кто будет сдавать вступительные испытания (пройдут с 21 по 24 сентября), документы принимаются до 20 сентября 2022 года, для поступающих по результатам ЕГЭ – до 23 сентября 2022 года.
Подробную информацию о количестве мест и способе подачи документов можно найти на специальном портале для абитуриентов. При возникновении вопросов можно написать через форму обратной связи или по электронной почте prkom.psma@bk.ru.
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