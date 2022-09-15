Абитуриенты из Челябинской области могут поступить в Пермский медуниверситет

14.50 Четверг, 15 сентября 2022
Челябинск: газетный номер
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Пермском медуниверситете продлили работу приёмной комиссии. Дополнительный набор по трём программам специалитета стартовал 12 сентября. Желающие поступить на лечебное дело, педиатрию или медико-профилактическое дело могут ещё успеть подать документы. Абитуриентов из Челябинской области там тоже ждут.

Для тех, кто будет сдавать вступительные испытания (пройдут с 21 по 24 сентября), документы принимаются до 20 сентября 2022 года, для поступающих по результатам ЕГЭ – до 23 сентября 2022 года.

Подробную информацию о количестве мест и способе подачи документов можно найти на специальном портале для абитуриентов. При возникновении вопросов можно написать через форму обратной связи или по электронной почте prkom.psma@bk.ru.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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