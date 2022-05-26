Единороссы заявили о значительном обновлении партии

Анна Поперечная © Вечерние ведомости

В партии подвели предварительные итоги голосования. В нем приняли участие 9,4% избирателей.Выборы состоятся в Единый День голосования с 9 по 11 сентября в 34 регионах. Всего в системе предварительного голосования зарегистрировалось 12% от общего числа избирателей, за «Единую Россию» проголосовало 9,4% из них. Явка значительно выросла – в 2018 году она составляла 0,55%. По мнению замсекретаря Генсовета партии Сергея Перминова, таких результатов не добивалась ни одна политическая партия в мире.Сергей Перминов на брифинге отметил, что в партии будет значительный процент обновления среди кандидатов – около 60%. Среди них много молодежи – примерно 40%. Это люди, которые прошли через образовательные проекты партии, в том числе, «ПолитСтартап».«Это энергичные, честные и смелые ребята, они были нашими волонтерами предыдущие два года, сейчас работают в зоне соприкосновения», – сказал замсекретаря Генсовета партии.Руководитель Челябинского Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Денис Моисеев подчеркнул, что с каждым годом интерес к процедуре предварительного голосования растет. Год стал особенным и с точки зрения программных заявлений кандидатов. Практически все из них подержали президента и вооруженные силы России.Ознакомиться с результатами предварительного голосования в Челябинской области можно на сайте chelyabinsk.er.ru.