Единороссы заявили о значительном обновлении партии

13.26 Четверг, 2 июня 2022
Челябинск: новости дня
Фото предоставлено партией «Единая Россия»
В партии подвели предварительные итоги голосования. В нем приняли участие 9,4% избирателей.

Выборы состоятся в Единый День голосования с 9 по 11 сентября в 34 регионах. Всего в системе предварительного голосования зарегистрировалось 12% от общего числа избирателей, за «Единую Россию» проголосовало 9,4% из них. Явка значительно выросла – в 2018 году она составляла 0,55%. По мнению замсекретаря Генсовета партии Сергея Перминова, таких результатов не добивалась ни одна политическая партия в мире.

Сергей Перминов на брифинге отметил, что в партии будет значительный процент обновления среди кандидатов – около 60%. Среди них много молодежи – примерно 40%. Это люди, которые прошли через образовательные проекты партии, в том числе, «ПолитСтартап».

«Это энергичные, честные и смелые ребята, они были нашими волонтерами предыдущие два года, сейчас работают в зоне соприкосновения», – сказал замсекретаря Генсовета партии.

Руководитель Челябинского Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Денис Моисеев подчеркнул, что с каждым годом интерес к процедуре предварительного голосования растет. Год стал особенным и с точки зрения программных заявлений кандидатов. Практически все из них подержали президента и вооруженные силы России.

Ознакомиться с результатами предварительного голосования в Челябинской области можно на сайте chelyabinsk.er.ru.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Анна Поперечная © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Аргентинцы вновь прислали свердловчанам фрукты с Красной померанцевой щитовкой
26 мая 2022
Два парка в Екатеринбурге стали лидерами голосования за объекты благоустройства
01 июня 2022
Именем Жириновского планируют назвать одну из новых улиц Берёзовского
24 мая 2022
В Екатеринбурге подвели итоги голосования за площадку для размещения Краснознаменной группы
31 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Новости дня
  • Новости
    Челябинской области
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:26 Единороссы заявили о значительном обновлении партии
12:41 «Единая Россия» подготовила законопроект по защите боевых выплат военнослужащим
01:57 «Единая Россия» объявила результаты предварительного голосования
12:04 «Единая Россия» выработала предложения по поддержке предпринимательства
13:04 «Единая Россия» закрепит за каждой территорией Донбасса депутатов Госдумы и сенаторов
16:38 В Южноуральске открылось подразделение центра «Мой бизнес»
20:44 В Челябинской области увеличат посевные площади
16:39 В России модернизируют 1400 детских стационарных лагерей
13:45 «Единая Россия» предложила увеличить поддержку военнослужащих
19:36 Челябинский депутат рассказал об участии «Единой России» в подготовке города к празднику
19:34 Замгубернатора Челябинской области навестил ветерана войны и поздравил его с праздником
10:23 Руководитель аграрного университета Светлана Черепухина стала кандидатом на праймериз «Единой России»
10:21 В России стартовала акция по поздравлению фронтовиков с Днем Победы
10:19 Alder Lake задвигает в тень конкурентов
12:28 «Единая Россия» открыла штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса
11:25 Как открыть спа-салон в 2022
21:38 30 тысяч российских волонтёров будут раздавать георгиевские ленточки
11:10 На Челябинском инвестиционном форуме по туризму выступят 50 экспертов
14:47 Льготники-абитуриенты смогут подать документы в вузы через онлайн-сервис
15:43 За публичное осквернение георгиевской ленты могут ввести уголовную ответственность
11:47 В России развернута масштабная реконструкция почтовых отделений
Все новости Челябинской области
13:24 В Красноярском крае рабочим золотодобывающей корпорации выплатили долги после забастовки
12:43 Глава Минобрнауки Фальков назвал три причины для сохранения в РФ бакалавриата и магистратуры
11:28 Тихвинский вагоностроительный завод не вышел из простоя из-за недостатка импортных деталей
09:55 В Бразилии число погибших из-за ливней и оползней выросло до 121 человека
09:08 В Оклахоме 4 человека погибли в результате стрельбы в больнице Святого Франциска
16:44 Концерт Киркорова в Пятигорске отменили после жалоб на номер с крестом
15:58 В Мытищах произошел взрыв в жилом доме, есть погибший
14:48 В России вынесли первый приговор по уголовному делу о «публичной дискредитации армии»
14:00 СК: жертвами изнасилований в РФ чаще всего становятся девочки 11-14 лет, живущие в городах
12:01 В Приморье фракция КПРФ исключила двух депутатов, осудивших российские действия в Украине
11:06 Роспотребнадзор: в регионы отправят тысячу тест-комплектов для выявления оспы обезьян
10:36 Россия предложила Северной Корее вакцины и лекарства для борьбы с COVID-19
09:49 Власти Турции отменили масочный режим и ПЦР-тесты для въезда в страну
09:26 Суд продлил арест экс-мэру Владивостока до августа
17:46 В Ясногорске Тульской области попытались поджечь военкомат
12:28 В Канаде намерены на законодательном уровне запретить короткоствольное оружие
11:26 Бизнес-омбудсмен: почти 87% предпринимателей в РФ оказались затронуты действием санкций
10:13 В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали на журналиста «Соты», сотрудника пресс-службы «Яблока»
09:34 Сбербанк отключат от международной межбанковской системы SWIFT
09:11 ЕС согласовал частичный запрет на импорт российской нефти
18:24 В Оренбургской области после долгого простоя возобновили выпуск холодильников «Орск»
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK