«Единая Россия» объявила результаты предварительного голосования

Анна Поперечная © Вечерние ведомости

Окончательные результаты предварительного голосования по дополнительным выборам озвучат 31 мая. Победители представят партию на выборах осенью, в Единые дни голосования 9-11 сентября.Сегодня стало известно, что в предварительном голосовании по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания по Троицкому одномандатному округу победу одержала ректор «Южно-Уральского государственного аграрного университета» Светлана Черепухина. Она набрала более 5700 голосов, тогда как ее конкурент из администрации Углицкого сельского поселения Татьяна Захарова – 609 голосов.Светлана Черепухина поблагодарила избирателей за оказанное доверие. На дополнительных выборах депутата Совета депутатов Калининского района города Челябинска (избирательный округ № 22) в лидеры вышел главврач детской городской поликлиники № 8 Антон Рыжий. По аналогичной позиции в Металлургическом районе (округ № 6) победил помощник депутата Законодательного Собрания Челябинской области Олег Мальцев, в советском районе – генеральный директор ООО «Мечта у Старой Башни» Андрей Козлов. В Сосновском районе победу одержал генеральный директор ООО «ШАКМАН РУ» Амир Эсмурзиев.