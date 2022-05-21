В Южноуральске открылось подразделение центра «Мой бизнес»

16.38 Среда, 25 мая 2022
Челябинск: новости дня
Фото представлено центром "Мой бизнес"
Центр «Мой бизнес» развивает филиальную сеть с 2020 года. В Челябинской области действуют три филиала – в Магнитогорске, Кыштыме, Златоусте. Открытие четвертого подразделения в Южноуральске приурочили ко Дню российского предпринимательства.

Филиал ориентирован на поддержку предпринимателей близлежащих территорий: Южноуральска, Троицка, Пластовского, Троицкого, Уйского, Октябрьского, Еманжелинского и Увельского районов. В настоящий момент это порядка 6,5 тысяч предпринимателей.

«Одна из задач центра «Мой бизнес» Челябинской области – сделать государственную поддержку доступной и эффективной. Именно поэтому мы развиваем филиальную сеть: получить консультацию, собрать пакет документов для получения микрозаймов, поручительств, инжиниринговых и других наших услуг теперь можно не выезжая из своего города. Южноуральск – перспективный город с точки зрения развития бизнеса, и мы уверены, что государственная поддержка станет для него ещё одной точкой роста», – прокомментировала исполняющий обязанности генерального директора центра «Мой бизнес» Ирина Казанцева.

В развитии бизнеса, сохранении и создании рабочих мест заинтересована и администрация Южноуральска. Власть оказала активное содействие в открытии нового подразделения центра «Мой бизнес». В настоящий момент сотрудничество продолжается: сейчас стоит задача организовать информационную работу, для того чтобы как можно больше предпринимателей узнали о работе филиала в Южноуральске.

«Экономическое развитие любого муниципалитета невозможно без бизнеса: это налоги, рабочие места, инвестиционная привлекательность территории. Только в Южноуральске зарегистрировано 1200 предпринимателей. И конечно, им нужна государственная поддержка в шаговой доступности. Администрация Южноуральского городского округа благодарит Губернатора Челябинской области Алексея Текслера и Александра Лазарева, председателя Законодательного Собрания региона, за оказанное содействие в открытии филиала центра «Мой бизнес» Челябинской области в нашем городе. Уверены, открытие данного центра помощи бизнесу даст новый импульс развитию предпринимательства как Южноуральска, так и близлежащих территорий»,– прокомментировала первый заместитель Главы Южноуральского городского округа Наталья Михайлова.

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Наталья Окорокова © Вечерние ведомости
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