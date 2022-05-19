В Челябинской области увеличат посевные площади

20.44 Пятница, 20 мая 2022
Челябинск: новости дня
Фото: пресс-служба Правительства Челябинской области
Планируется засеять два миллиона гектаров пашни, это на 50 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году.

«В регионе активно идет посевная кампания. Это всегда ответственный период. Мы засеваем в области почти два миллиона гектаров, это на 50 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Ранее средний ежегодный прирост составлял 15 тысяч гектаров. Наша задача – максимально поддержать сельхозпредприятия организационно, финансово, доступом к инвестиционным и льготным кредитам. И мы эту поддержку, безусловно, обеспечим», - сказал губернатор Челябинской области, секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Текслер.

Партия «Единая Россия» подготовила очередной пакет мер по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций и передала его в профильную комиссию Правительства. Свои предложения в процессе его подготовки представили все партийные институты - региональные отделения «Единой России», депутаты Государственной Думы и сенаторы РФ, депутаты законодательных собраний в регионах, экспертные организации, сторонники партии. В частности, блок предложений поможет обеспечить стабильность лекарственного производства и импортозамещения.

- Ряд мер, которые «Единая Россия» передала в Правительство, касается поддержки сельхозпроизводителей и обеспечения продовольственной безопасности. «Единая Россия» просит рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на проведение кормозаготовительной кампании и уборочных работ. Также - рассмотреть вопрос о разработке и соответствующем финансировании подпрограммы по селекции и семеноводству овощных культур в рамках федеральной научно-технической программы. И внести изменения в закон о госзакупках. Они позволят региональным сельхозпроизводителям в приоритетном порядке поставлять свою продукцию в социальные и образовательные учреждения, находящиеся на их территории», - рассказала координатор направления народной программы партии «Развитие села», зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Наталья Окорокова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Денег на отпуск нет у 28% екатеринбуржцев
19 мая 2022
Свердловская область вошла в топ-10 популярных для туризма регионов
15 мая 2022
В Билимбаевском лесничестве высадили более 13 тысяч деревьев
14 мая 2022
В Свердловскую область завезли 75 тысяч клещей-энтомофагов
16 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Новости дня
  • Новости
    Челябинской области
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
20:44 В Челябинской области увеличат посевные площади
16:39 В России модернизируют 1400 детских стационарных лагерей
13:45 «Единая Россия» предложила увеличить поддержку военнослужащих
19:36 Челябинский депутат рассказал об участии «Единой России» в подготовке города к празднику
19:34 Замгубернатора Челябинской области навестил ветерана войны и поздравил его с праздником
10:23 Руководитель аграрного университета Светлана Черепухина стала кандидатом на праймериз «Единой России»
10:21 В России стартовала акция по поздравлению фронтовиков с Днем Победы
10:19 Alder Lake задвигает в тень конкурентов
12:28 «Единая Россия» открыла штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса
11:25 Как открыть спа-салон в 2022
21:38 30 тысяч российских волонтёров будут раздавать георгиевские ленточки
11:10 На Челябинском инвестиционном форуме по туризму выступят 50 экспертов
14:47 Льготники-абитуриенты смогут подать документы в вузы через онлайн-сервис
15:43 За публичное осквернение георгиевской ленты могут ввести уголовную ответственность
11:47 В России развернута масштабная реконструкция почтовых отделений
15:28 Челябинский депутат прокомментировал дополнительные выборы
20:19 В России стартовало голосование по поводу благоустройства объектов в 2023 году
16:33 «Единая Россия» решила помочь Донецку и Луганску с высадкой огородных культур
01:05 Южноуральцы собрали и отправили пять фур гуманитарной помощи
09:44 Бизнес в Челябинской области объединит усилия для участия в новом проекте
21:02 За прошлый год для регионов страны закупили 1600 машин скорой помощи
Все новости Челябинской области
14:32 Вирусологи Бельгии сообщили о двух подтвержденных случаях заражения оспой обезьян
12:24 Дело лидера ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации армии передали в суд Санкт-Петербурга
11:12 В капсуле времени, вскрытой в Новосибирске, пионеры желали потомкам мира и друзей на всей планете
10:37 Правительство РФ выделит 3,5 млрд рублей на поддержку «системообразующих медиакомпаний»
09:42 Оспа обезьян зафиксирована во Франции и в Австралии, в Перу объявлен режим санитарной тревоги
09:11 В Госдуме предложили смягчить законопроект, который предполагает внесудебную блокировку СМИ
17:48 В Швеции, США и Испании сообщили о случаях заражения человека оспой обезьян
16:33 Песков заявил, что в России не собираются возрождать пионерию
15:23 Басманный суд заочно арестовал экс-юристов ФБК* Соболь и Гимади
14:42 На музыканта Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию армии после концерта в Уфе
14:08 В Минобороны сообщили, что «Z» и «V» не являются официальными воинскими символами
12:57 Сенатор Клишас заявил, что программа импортозамещения в России полностью провалена
12:22 В Новосибирске прошли обыски у депутата горсовета, родственников депутатов и активистов
11:25 В КНДР выявили более 260 000 новых случаев COVID-19 за сутки
10:51 The Wall Street Journal: Google вывезла большую часть сотрудников из России
10:04 К производству новых «Москвичей» могут привлечь автоконцерны из КНР
09:05 При обстреле поселка Теткино в Курской области погиб человек, есть раненые
18:17 Российский «Гугл» объявил о начале процесса банкротства
17:35 Против жителя Амурской области возбудили первое в России уголовное дело за повторную дискредитацию ВС
16:34 Директор VK и глава Минцифры объявили о запуске бета-версии магазина приложений RuStore 25 мая
15:57 В Болгарии транспортные компании проводят акции протеста из-за цен на бензин
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK