В Челябинской области увеличат посевные площади

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

Планируется засеять два миллиона гектаров пашни, это на 50 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году.«В регионе активно идет посевная кампания. Это всегда ответственный период. Мы засеваем в области почти два миллиона гектаров, это на 50 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Ранее средний ежегодный прирост составлял 15 тысяч гектаров. Наша задача – максимально поддержать сельхозпредприятия организационно, финансово, доступом к инвестиционным и льготным кредитам. И мы эту поддержку, безусловно, обеспечим», - сказал губернатор Челябинской области, секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Текслер.Партия «Единая Россия» подготовила очередной пакет мер по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций и передала его в профильную комиссию Правительства. Свои предложения в процессе его подготовки представили все партийные институты - региональные отделения «Единой России», депутаты Государственной Думы и сенаторы РФ, депутаты законодательных собраний в регионах, экспертные организации, сторонники партии. В частности, блок предложений поможет обеспечить стабильность лекарственного производства и импортозамещения.- Ряд мер, которые «Единая Россия» передала в Правительство, касается поддержки сельхозпроизводителей и обеспечения продовольственной безопасности. «Единая Россия» просит рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на проведение кормозаготовительной кампании и уборочных работ. Также - рассмотреть вопрос о разработке и соответствующем финансировании подпрограммы по селекции и семеноводству овощных культур в рамках федеральной научно-технической программы. И внести изменения в закон о госзакупках. Они позволят региональным сельхозпроизводителям в приоритетном порядке поставлять свою продукцию в социальные и образовательные учреждения, находящиеся на их территории», - рассказала координатор направления народной программы партии «Развитие села», зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.