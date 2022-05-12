В России модернизируют 1400 детских стационарных лагерей

16.39 Вторник, 17 мая 2022
Челябинск: новости дня
Фото: er.ru
Это будет сделано до 2030 года. Такова цель совместного проекта партии «Единая Россия» и министерства образования РФ.

Об этом заявил замминистра образования Денис Грибов:
- В рамках него до 2030 года будет модернизировано 1400 стационарных детских лагерей. Также планируется в три раза увеличить количество лагерей палаточного типа — начиная с 2023 года с 300 до 1000.

Это делается для доступности летнего отдыха детей, и возможности их оздоровления. С этой целью «Единая Россия» вдобавок запускает сразу несколько программ. Одна из них, под названием «Школа безопасного поведения», будет описывать типовые опасные ситуации и пути выхода из них. Для лучшего восприятия детьми в рамках программы снимут целый ряд обучающих видеороликов. А для родителей школьников подготовят специальную электронную карту, с нанесёнными на неё потенциально опасными для детей местами. Благодаря этой карте на контроль будут взяты все аварийные участки городской инфраструктуры во всех регионах страны. В дальнейшем будут приниматься меры по ликвидации либо ремонту таких участков.

Народная программа единороссов включает в себя обеспечение безопасности детей на летних каникулах, а также их занятость. Именно поэтому «Единая Россия» уделяет данной теме очень большое внимание.

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Андрей Зубанов © Вечерние ведомости
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