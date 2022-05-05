«Единая Россия» предложила увеличить поддержку военнослужащих
Челябинск: новости дня
Фото: er.ru
С этой целью для участников специальной операции, проходящей на территории Украины, нужно вводить льготы на всех уровнях – от федерального до региональных.
Андрей Турчак, секретарь Генсовета «Единой России», побывал с рабочей поездкой в Приморском крае и ознакомился с местным законопроектом о поддержке таких военных. Там депутаты регионального парламента решили ввести льготы для семей военнослужащих, которые погибли либо были ранены в ходе этих действий. Турчак поддержал этот закон и заявил:
- Он предусматривает единовременные выплаты на приобретение жилья, выплаты, которые помогут собрать детей в школу, другие льготы. Мы внимательно проанализируем меры поддержки, которые предлагают наши субъекты. И подготовим изменения в федеральное законодательство, которые будут транслировать удачные практики на все регионы нашей страны. Такое поручение будет дано фракциям «Единой России» в региональных парламентах.
Ранее по инициативе «Единой России» на федеральном уровне участников спецоперации приравняли к ветеранам боевых действий. Отдельным указом президента Путина дети из семей участников таких действий смогут поступить в вуз по специальной льготе.
Андрей Турчак, секретарь Генсовета «Единой России», побывал с рабочей поездкой в Приморском крае и ознакомился с местным законопроектом о поддержке таких военных. Там депутаты регионального парламента решили ввести льготы для семей военнослужащих, которые погибли либо были ранены в ходе этих действий. Турчак поддержал этот закон и заявил:
- Он предусматривает единовременные выплаты на приобретение жилья, выплаты, которые помогут собрать детей в школу, другие льготы. Мы внимательно проанализируем меры поддержки, которые предлагают наши субъекты. И подготовим изменения в федеральное законодательство, которые будут транслировать удачные практики на все регионы нашей страны. Такое поручение будет дано фракциям «Единой России» в региональных парламентах.
Ранее по инициативе «Единой России» на федеральном уровне участников спецоперации приравняли к ветеранам боевых действий. Отдельным указом президента Путина дети из семей участников таких действий смогут поступить в вуз по специальной льготе.
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