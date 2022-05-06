Челябинский депутат рассказал об участии «Единой России» в подготовке города к празднику

Андрей Зубанов © Вечерние ведомости

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Денис Моисеев рассказал о том, как единороссы помогли подготовить город к празднованию Дня Победы. По его словам, партийцами была проделана внушительная работа по приведению в порядок воинских мемориалов и памятников.- К активистам и волонтерам «Единой России» присоединились жители региона и помогли обновить внешний вид мемориалов, высадить цветы у памятных мест и убрать территорию вокруг воинских захоронений, - заявил он.Также Моисеев рассказал об участии регионального партийного отделения во всероссийской акции «Подарок ветерану». Депутаты различного уровня лично посещали участников войны, тружеников тыла, ленинградцев-блокадников, и вручали им подарки и поздравляли с Днём Победы. А в сам день 9 мая. Единороссы во главе с губернатором Челябинской области и секретарём своего партийного отделения Алексеем Текслером возложили венки у Вечного Огня.