Челябинский депутат рассказал об участии «Единой России» в подготовке города к празднику

19.36 Вторник, 10 мая 2022
Челябинск: новости дня
Фото: er.ru
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Денис Моисеев рассказал о том, как единороссы помогли подготовить город к празднованию Дня Победы. По его словам, партийцами была проделана внушительная работа по приведению в порядок воинских мемориалов и памятников.

- К активистам и волонтерам «Единой России» присоединились жители региона и помогли обновить внешний вид мемориалов, высадить цветы у памятных мест и убрать территорию вокруг воинских захоронений, - заявил он.

Также Моисеев рассказал об участии регионального партийного отделения во всероссийской акции «Подарок ветерану». Депутаты различного уровня лично посещали участников войны, тружеников тыла, ленинградцев-блокадников, и вручали им подарки и поздравляли с Днём Победы. А в сам день 9 мая. Единороссы во главе с губернатором Челябинской области и секретарём своего партийного отделения Алексеем Текслером возложили венки у Вечного Огня.

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Андрей Зубанов © Вечерние ведомости
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