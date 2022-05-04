Руководитель аграрного университета Светлана Черепухина стала кандидатом на праймериз «Единой России»

10.23 Четверг, 5 мая 2022
Челябинск: новости дня
Фото: ER.ru
Вчера, 29 апреля, ректора Южно-Уральского аграрного университета Светлану Черепухину включили в список кандидатов предварительного голосования для выдвижения кандидатом в депутаты на дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Челябинской области.

Светлана Черепухина стала уже пятым кандидатом, которого зарегистрировал Региональный оргкомитет. Кроме ректора Южно-Уральского государственного аграрного университета в предварительном голосовании принимают участие: Татьяна Захарова, Любовь Кайгородова, Айгуль Токмурзина и Дина Янурова.

Решение принять участие в предварительном голосовании Светлана, по ее словам, приняла взвешенно. Карьера в сельском хозяйстве, науке и в руководстве одним из крупнейших вузов региона стали фундаментом для начала политической карьеры. Первым шагом станет участие в предварительном голосовании. На этом этапе на сайте pg.er.ru регистрируются кандидаты, а Региональный организационный комитет проверяет документы и регистрирует кандидата. Одновременно с этим продолжается процедура регистрации выборщиков – тех, кто будет голосовать за кандидатов.

«Я являюсь ректором ЮУрГАУ, мы работаем в основном с селом и обеспечением высококвалифицированными кадрами сельскохозяйственных предприятий. Поскольку сейчас ребята не хотят возвращаться в село есть задача, которая должна решаться на более высоком уровне, когда молодые люди будут заинтересованы возвращаться на те предприятия, которые обеспечивают продовольственную безопасность региона и страны.

Почему именно от «Единой России», потому что это большая профессиональная команда и хотелось бы работать именно в ней. В этом решении меня поддержали как родные, так и сотрудники ГАУ, и студенты вуза, у меня большая группа поддержки. На оргкомитете услышала много авторитетных мнений и рекомендаций, которые пригодятся мне в дальнейшем в ходе предварительного голосования», - поделилась Светлана Черепухина.


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Наталья Окорокова © Вечерние ведомости
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