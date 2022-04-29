В России стартовала акция по поздравлению фронтовиков с Днем Победы

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» дали старт акции по поздравлению фронтовиков с Днём Победы. Участников и инвалидов Великой Отечественной войны поздравят депутаты всех уровней от партии, сенаторы и волонтеры. По всей стране партия поздравит около 23 тысяч фронтовиков.«В этом году накануне Дня Победы мы традиционно поздравляем наших уважаемых фронтовиков и вручаем им подарки от партии. К сожалению, время неумолимо, и количество фронтовиков сокращается буквально на глазах. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы оказать им внимание и заботу. Работа по оказанию помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ведется не от праздника к празднику, а на постоянной основе. Мы закрепили за ними депутатов от «Единой России» разного уровня, с ними на связи волонтеры и социальные службы, оказывается помощь в решении различных вопросов», — сообщил координатор партпроекта «Историческая память», глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.Председатель «Волонтеров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко напомнила, что вместе с «Единой Россией» организация уже два года реализует проект «Мобильные бригады помощи», в рамках которого оказывается всесторонняя помощь ветеранам.«Когда мы в 2020 году вместе с «Единой Россией» начинали делать проект «Мобильные бригады помощи» в живых было более 50 тысяч фронтовиков. Сегодня их осталось менее 23 тысяч. Из них живы 7 героев СССР и 1 герой РФ. Наш святой долг позаботиться о каждом. Ветеранам, которые эвакуировались из ДНР и ЛНР и сейчас находятся в пунктах временного размещения, также будет оказана помощь и поддержка. Нам очень повезло, у нас есть уникальная возможность сказать «спасибо» лично Героям Великой Отечественной войны», — подчеркнула Ольга Занко.