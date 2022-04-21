«Единая Россия» открыла штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

В состав штаба войдут депутаты, представители народных республик, волонтеры, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета 28 апреля. Возглавит работу штаба замсекретаря Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.«В начале спецоперации на Украине мы опирались на сеть волонтерских центров партии в регионах. Чуть позже были открыты гуманитарные центры на Донбассе — один в Донецке и три в Мариуполе. На первых порах этого ресурса было достаточно. Однако сейчас, по мере расширения наших функций стало очевидным, что без дополнительной инфраструктуры не обойтись. К нам поступает огромное количество самых разных обращений и заявок от жителей Донбасса. Мы всё больше вступаем во взаимодействие с различными ведомствами. Расширяется и функционал волонтеров», — рассказал Андрей Турчак.Он отметил, что деятельность штаба охватит широкий спектр вопросов. Это доставка гуманитарной помощи, координация волонтерской деятельности, оперативное реагирование на другие запросы о помощи. Штаб будет также содействовать правовому сопровождению гуманитарной деятельности, и проводить работу по гармонизации законодательств России и ЛДНР. Одна из задач штаба — обеспечить преемственность нынешней работы после завершения специальной военной операции.Руководитель регионального исполнительного комитета Челябинского отделения партии «Единая Россия» Денис Моисеев отметил, что с февраля челябинское отделение Партии направило в Ростовскую область шесть конвоев гуманитарной помощи общим грузом более 200 тонн.«Работа по формированию гуманитарного груза идет под руководством секретаря регионального отделения Партии, губернатора Алексея Текслера. В работе принимают участие все сотрудники регионального исполкома, в погрузке и отправке помогают сотрудники МЧС, волонтеры Партии и «Молодой Гвардии». Жители области передают продукты питания, средства гигиены, детские вещи, постельное белье, и даже письма солдатам. От садоводов-огородников Южного Урала отправляли семена овощных культур, от фермеров и пасечников для детей Донбасса - чай и мед, собранные на полях региона. На базе 49 местных отделений «Единой России» работают логистические центры, готовые принять от жителей области гуманитарную помощь и обеспечить ее доставку на центральные склады в Челябинск. С начала спецоперации по поручению Алексея Текслера партией «Единая Россия» открыт специальный благотворительный счет. Уже собрано более 5 миллионов рублей», - рассказал Денис Моисеев.