30 тысяч российских волонтёров будут раздавать георгиевские ленточки

21.38 Среда, 27 апреля 2022
Челябинск: новости дня
Автор фото: Светлана Вешкина
Акция «Георгиевская лента» пройдёт в ряде регионов России», в Луганской и Донецкой народных республиках, а также во многих странах мира. В ней примут участие более 30 тысяч добровольцев.

О старте этой акции заявила Ольга Занко, лидер движения «Волонтёры Победы», которое и является одним из организаторов данного мероприятия. Вторым организатором выступает партия «Единая Россия», откликнувшаяся в этом году на пожелания жителей ЛДНР присоединиться акции. Поэтому единороссы включили груз ленточек в состав гуманитарной помощи, направляемой в республики и на освобождённые территории. Ленты прибудут в ЛДНР уже в ближайшее время.

Помимо этого Занко рассказала о том, что в данное время Государственной Думой рассматривается законопроект, причисляющий георгиевскую ленту к символам воинской славы:

- Вместе с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком мы внесли законопроект, который защищает Георгиевскую ленту. Мы считаем, что Георгиевская лента должна стать символом воинской славы России. В случае его публичного осквернения будет предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Например, за публичное осквернение Георгиевской ленты для юрлиц будет предусмотрен штраф от 3 до 5 млн руб. Для физических лиц - также штрафы до 3 млн руб. или лишение свободы на срок до трёх лет. Срок может быть увеличен, если, например, это преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием интернета или СМИ. Мы очень надеемся, что примем законопроект к 22 июня.

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Андрей Зубанов © Вечерние ведомости
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