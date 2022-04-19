На Челябинском инвестиционном форуме по туризму выступят 50 экспертов

11.10 Вторник, 26 апреля 2022
Челябинск: новости дня
Форум будет проходить в Челябинске в течение трёх дней, начиная с 18 мая. Мероприятие состоится в Radisson Blu Hotel.

Основным организатором этого события, по сообщению издания «Губерния», выступит экономический блок правительства Челябинской области. В последние годы внутренний туризм активно развивается по всей стране. Не стал исключением в этом и Южный Урал. Поэтому губернатор и его аппарат решили помочь региону в поиске тех бизнесменов, которые готовы развивать на его территории туризм и индустрию развлечений. Главная тема форума получила название «Инвестиции в туризм: тренды и перспективы». Среди запланированных событий на форуме – проведение дискуссий, круглых столов, консультаций, бизнес-переговоры и многое другое.

Для того, чтобы принять участие в этом форуме, участникам нужна заблаговременная регистрация. Оператором этого форуме выступит центр «Мой бизнес».

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Сергей Белов © Вечерние ведомости
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