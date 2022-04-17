Льготники-абитуриенты смогут подать документы в вузы через онлайн-сервис

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Суперсервис «Поступление в вузы онлайн», предназначенный для подачи абитуриентами документов в вузы, подвергся большой модернизации. Теперь с помощью этой платформы могут подавать электронные документы и те, кто имеет право на льготное поступление.Об этом заявил министр науки РФ Валерий Фальков во время прямой линии, которую организовали единороссы. Он так высказался по этому поводу:- Огромное количество выпускников школ смогут подать через портал Госуслуг документы для поступления. Сервис позволяет реализовать особые права — для абитуриентов в электронном виде это можно будет учесть. И мы серьёзно усилили договорённости с университетами и создали службу поддержки по всем вопросам.Также было сообщено, что в этом году существенно увеличено количество бюджетных мест в вузах. Их число поднялось на 45 тысяч, и достигло 580 тысяч. Также планируется увеличить число бесплатных мест в магистратурах, ещё на 30 тысяч. По мнению единороссов, такое действие поможет молодёжи повысить свою квалификацию и стать более привлекательными в глазах работодателей.В прямой линии приняли участие представители министерств образования и науки, а также кураторы партийных проектов «Единой России». Они ответили на целый ряд вопросов со стороны ректоров вузов, будущих абитуриентов и их родителей.