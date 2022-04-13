За публичное осквернение георгиевской ленты могут ввести уголовную ответственность

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Законопроект по этому поводу был внесён на рассмотрение в Госдуму представителями партии «Единая Россия». Создатели документа предложили приравнять георгиевскую ленту к символам воинской славы.По словам секретаря партийного Генсовета Андрея Турчака и одного из авторов проекта, в ряде стран, например в Латвии, Грузии и на Украине, эта лента находится под официальным запретам. Ещё в ряде стран такой запрет рассматривается. Поэтому есть необходимость в законодательной защите данного символа борьбы советского народа с фашизмом и великой победы. Проект предусматривает использование подобных лент для сохранения исторической памяти и напоминания о подвиге предков. Особенно актуальным это стало сейчас, в то время как российские солдаты вновь защищают людей от геноцида.Соавтор данного документа, председатель «Волонтёров Победы», Ольга Занко, также высказалась по этому поводу.- «Волонтеры Победы» раздают Георгиевские ленты не только в России, но и за рубежом. Иногда их приходится раздавать «подпольно», поскольку в ряде стран она запрещена, но там есть люди, для которых эта лента ценна и важна. Мы видим, как за рубежом в некоторых странах за ношение Георгиевской ленты людей притесняют, унижают и избивают. Ее срывают публично с ветеранов Великой Отечественной войны, запрещают на законодательном уровне. Наш долг защитить символ Победы и героического подвига наших дедов", — заявила она.Законопроектом за публичное осквернение георгиевской ленточки предусмотрена административная, либо даже уголовная ответственность.