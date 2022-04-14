В России развернута масштабная реконструкция почтовых отделений

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

«Единая Россия» и «Почта России» создали штабы для контроля за модернизацией почтовых отделений по всей стране. По инициативе партии на реализацию программы в 2022 году выделено пять миллиардов рублей - модернизация затронет свыше тысячи отделений.Руководитель направления народной программы партии «Государство для человека», глава думского комитета по информации Александр Хинштейн отметил:«Почта – это важнейший социальный партнер для партии. Она обслуживает около 30 млн жителей сельских территорий и предоставляет базовый набор социальных и государственных услуг – здесь можно оформить справки, документы, получить денежные переводы, оплатить связь. Ранее не финансировались ни ремонты, ни модернизации. «Единая Россия» обратилась к Президенту с инициативой о поддержке сети отделений почтовой связи, на последнем Съезде партии он это предложение поддержал», - сообщил Александр Хинштейн.Большинство почтовых отделений, которые будут отремонтированы в 2022 году, расположены в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье. В последующие два года масштабная модернизация затронет Поволжские регионы, где у «Почты России» самая разветвленная сеть.В дополнение к традиционным почтовым услугам в отделениях появится возможность для продажи лекарств, либо в аптечном пункте на территории отделения, либо через интернет-заказ. Также во многих обновленных отделениях почты можно будет получать государственные и муниципальные услуги и юридически значимые сообщения.