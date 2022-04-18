Челябинский депутат прокомментировал дополнительные выборы
Челябинск: новости дня
Фото предоставлено избирательной комиссией Челябинской области
Депутат Законодательного собрания Челябинской области и руководитель регионального избиркома «Единой России» Денис Моисеев высоко оценил результаты дополнительных выборов, которые прошли 17 апреля в трёх южноуральских районах.
Он заявил:
- Работали мы с ребятами из Регионального исполнительного комитета сразу в трех муниципалитетах. Итогом стала победа кандидатов от «Единой России» на выборах в Воздвиженском сельском поселении Каслинского района, в Варненском сельском поселении Варненского района и в Борисовском сельском поселении Пластовского района. Поздравляю всех кандидатов с победой. Команда исполкома отработала на «отлично». Спасибо коллегам из территорий, их работа на выборах была так же важна. «Единая Россия» снова показала, что для нас не бывает незначительных кампаний.
В Каслинском районе депутатский мандат получила Валентина Гафарова. В Варненском сельском поселении выборы выиграла Наталья Мочалкина. А в Пластовском районе победа была отдана сразу трём единороссам - Сергею Подоляку, Денису Лобканову и Елене Максимовской.
Он заявил:
- Работали мы с ребятами из Регионального исполнительного комитета сразу в трех муниципалитетах. Итогом стала победа кандидатов от «Единой России» на выборах в Воздвиженском сельском поселении Каслинского района, в Варненском сельском поселении Варненского района и в Борисовском сельском поселении Пластовского района. Поздравляю всех кандидатов с победой. Команда исполкома отработала на «отлично». Спасибо коллегам из территорий, их работа на выборах была так же важна. «Единая Россия» снова показала, что для нас не бывает незначительных кампаний.
В Каслинском районе депутатский мандат получила Валентина Гафарова. В Варненском сельском поселении выборы выиграла Наталья Мочалкина. А в Пластовском районе победа была отдана сразу трём единороссам - Сергею Подоляку, Денису Лобканову и Елене Максимовской.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!