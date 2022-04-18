Челябинский депутат прокомментировал дополнительные выборы

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Депутат Законодательного собрания Челябинской области и руководитель регионального избиркома «Единой России» Денис Моисеев высоко оценил результаты дополнительных выборов, которые прошли 17 апреля в трёх южноуральских районах.Он заявил:- Работали мы с ребятами из Регионального исполнительного комитета сразу в трех муниципалитетах. Итогом стала победа кандидатов от «Единой России» на выборах в Воздвиженском сельском поселении Каслинского района, в Варненском сельском поселении Варненского района и в Борисовском сельском поселении Пластовского района. Поздравляю всех кандидатов с победой. Команда исполкома отработала на «отлично». Спасибо коллегам из территорий, их работа на выборах была так же важна. «Единая Россия» снова показала, что для нас не бывает незначительных кампаний.В Каслинском районе депутатский мандат получила Валентина Гафарова. В Варненском сельском поселении выборы выиграла Наталья Мочалкина. А в Пластовском районе победа была отдана сразу трём единороссам - Сергею Подоляку, Денису Лобканову и Елене Максимовской.