«Единая Россия» решила помочь Донецку и Луганску с высадкой огородных культур

Андрей Зубанов © Вечерние ведомости

«Единая Россия» запустила в стране акцию «Добрый росток». Её цель – помочь жителям ЛДНР засадить огороды для обеспечения собственным продовольствием. В ходе акции в России ведётся сбор семян, которые затем отправляются на территорию республик.Об этом сообщила зампредседателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Надежда Школкина. Она заявила при этом:- Не все жители Донецкой и Луганской Республик, а также других освобождённых территорий смогут своевременно и качественно провести полевые работы на своих огородах. И сегодня очень важно помочь им. Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям, ко всем садоводам, огородникам, общественникам, отраслевым организациям, партнёрам, в том числе из зарубежных стран — по возможности откликнуться на эту просьбу и привезти семенной и посадочный материал в волонтёрские центры «Единой России», откуда затем мы доставим их жителям Донбасса и освобождённых территорий.В Челябинской области уже отреагировали на этот призыв. Единороссы совместно с региональным отделением «Союза садоводов России» подготовили и включили в состав гуманитарной помощи более 10 тысяч пакетиков с семенами самых ходовых культур: капусты, моркови, томатов и так далее.