Волонтёры-единороссы раздали в Мариуполе 52 тысячи продуктовых наборов

01.36 Пятница, 8 апреля 2022
Челябинск: новости дня
Фото: er.ru
Помимо этого ими было роздано мирным жителям 300 тысяч литров питьевой воды и 142 тысячи буханок хлеба.

Партия «Единая Россия» открыла в Мариуполе специальный центр помощи. В нём людям раздают продукты, оказывают необходимую медицинскую помощь, выдают новые сим-карты и дают возможность подзарядить телефон. По отзывам, ежедневно в этот центр обращается по 6 тысяч человек. С каждым днём оказание помощи выходит на новый уровень.

- Мы дошли до того, что какие-то продукты не нужно завозить. Например, хлеб. В Мариуполе нашли пекарню, завезли муку, соль, дрожжи. И уже выпекаем хлеб там. На это нужно время, но логистику мы отстраиваем, — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Саму гуманитарную помощь для жителей Украины и ЛДНР собирают региональные отделения партии. За те полтора месяца, которые прошли с начала спецоперации, ими было собрано более 3,5 тысяч тонн грузов. В них входят не только продукты и вода, но также и товары первой необходимости, бытовая химия, одежда и даже стройматериалы. Вся собранная помощь регулярно отправляется своим адресатам.

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Андрей Зубанов © Вечерние ведомости
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