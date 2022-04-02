Единороссы продолжат выполнение народной программы несмотря на трудности в экономике

Андрей Зубанов © Вечерние ведомости

Несмотря на трудности в экономике России, которые возникли в результате введения Западом санкций, единороссы продолжат выполнение своей народной программы. В её рамках они уже рассмотрели несколько новых законопроектов.К ним относится упрощение ввоза зарубежных лекарств на территорию страны. С этой целью изменены правила госзакупок, введён новый порядок лицензирования препаратов, а сейчас ведутся работы по облегчению их регистрации. Всё это делается с целью ликвидации дефицита медикаментов, который возник в стране из-за прекращения прежних поставок.Также предприняты шаги по нормализации программы горячего питания детей в школах. Сейчас полноценные обеды стало сложно обеспечить из-за заметного подорожания продуктов. Единороссы обратились к правительству с просьбой об увеличении финансирования регионов.Ещё одна важная тема – строительство открытых спортплощадок по всей территории страны для большей доступности спорта и пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи. По ней только в этом году будет выделено 2,4 миллиарда рублей, на которые построят 94 новые спортивные площадки. Из-за подорожания стройматериалов «Единая Россия» предложила выделять дополнительно для этого ещё по 400 миллионов рублей. Это позволит проводить реализацию народной программы в запланированном объёме.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил единороссов, которые помогают правительству справиться с возникающими трудностями.