Единороссы назвали отношения России с Беларусью примером для других стран
Челябинск: новости дня
Фото: er.ru
Такое утверждение прозвучало от секретаря Генсовета партии Андрея Турчака во время подписания соглашения о сотрудничестве между «Единой Россией» и республиканским объединением «Белая Русь».
Он заявил:
- Наше взаимодействие — прекрасный пример того, на каких принципах отношения должны строиться между соседними странами. Непростые времена общей истории сплотили российский и белорусский народы, закалили наше единство. Мы столкнулись с колоссальным политическим и санкционным давлением со стороны коллективного Запада. В нынешних условиях мы должны еще больше сплотиться и направить дополнительные усилия на укрепление суверенитетов, обеспечение экономической безопасности наших государств.
Также Турчак выразил уверенность в том, что подписанный договор станет основой для дальнейшей работы в интересах обоих народов, скоординирует предпринимаемые усилия.
Он заявил:
- Наше взаимодействие — прекрасный пример того, на каких принципах отношения должны строиться между соседними странами. Непростые времена общей истории сплотили российский и белорусский народы, закалили наше единство. Мы столкнулись с колоссальным политическим и санкционным давлением со стороны коллективного Запада. В нынешних условиях мы должны еще больше сплотиться и направить дополнительные усилия на укрепление суверенитетов, обеспечение экономической безопасности наших государств.
Также Турчак выразил уверенность в том, что подписанный договор станет основой для дальнейшей работы в интересах обоих народов, скоординирует предпринимаемые усилия.
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