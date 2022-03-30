Единороссы назвали отношения России с Беларусью примером для других стран

17.14 Понедельник, 4 апреля 2022
Челябинск: новости дня
Фото: er.ru
Такое утверждение прозвучало от секретаря Генсовета партии Андрея Турчака во время подписания соглашения о сотрудничестве между «Единой Россией» и республиканским объединением «Белая Русь».

Он заявил:

- Наше взаимодействие — прекрасный пример того, на каких принципах отношения должны строиться между соседними странами. Непростые времена общей истории сплотили российский и белорусский народы, закалили наше единство. Мы столкнулись с колоссальным политическим и санкционным давлением со стороны коллективного Запада. В нынешних условиях мы должны еще больше сплотиться и направить дополнительные усилия на укрепление суверенитетов, обеспечение экономической безопасности наших государств.

Также Турчак выразил уверенность в том, что подписанный договор станет основой для дальнейшей работы в интересах обоих народов, скоординирует предпринимаемые усилия.

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Андрей Зубанов © Вечерние ведомости
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