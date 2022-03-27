Минпросвещения РФ заявило о культивации ненависти школьными учебниками Украины

Андрей Зубанов © Вечерние ведомости

По итогам проведенного анализа украинских школьных учебников по истории и географии было обнаружено, что они целенаправленно искажают и замалчивают исторические факты для воспитания ненависти у современной молодёжи Украины.Об этом было сказано на пресс-конференции «Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти», которую провело министерство просвещения РФ совместно с «Единой Россией». Глава министерства Сергей Кравцов заявил, что учеников и учителей буквально зомбируют такой литературой, причём насильственно. Это делается для воспитания молодёжи в духе агрессии и национализма. В качестве детям преподносят заведомых преступников, типа Бандеры и Шухевича, которые в своё время присягали Гитлеру.Ольга Казакова, председатель комитета Государственной Думы по просвещению, так оценила ситуацию в украинских школах:- Украинских детей лишили нашей общей истории. В учебниках по истории Украины нет ни слова про Великую Отечественную войну. Есть только Вторая мировая. Завершение войны трактуется не как победа над фашизмом, а как дальнейшие преступления советской власти против Украины.Вся литература, уже прошедшая оценку на соответствие историческим фактам, уже передана в музей при парке «Россия – моя история». Там она будет служить напоминанием, что против страны ведётся активная пропаганда, не останавливающаяся перед явной ложью.