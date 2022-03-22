Министр просвещения поддержал предложения единороссов по капремонту школ

Андрей Зубанов © Вечерние ведомости

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал предложения единороссов по выполнению капитального ремонта школ в регионах, а также по обеспечению школьников горячим питанием в стенах учебных заведений.Заложенных в госбюджет средств не хватает на полноценное проведение таких программ в полном объёме. Это связано с подорожанием целого ряда строительных материалов и продуктов. Поэтому, по мнению представителей «Единой России», необходимо предпринять оптимизацию расходов. Так для проведения капитального ремонта нужно по максимуму снизить бюрократизацию процесса. Также стоит заменить стройматериалы, поставлявшиеся из недружественных стран, на другие. Для организации горячего питания в школах нужно дополнительно выделить из бюджета недостающие средства.- У поставщиков запас продуктов, купленных до подорожания, остался на одну-две недели. И сейчас они выходят на муниципалитеты с предложениями разорвать контракты. Нельзя допустить срыва этой важнейшей президентской программы. И в принципе ситуации, при которой органы власти встанут перед дилеммой – уменьшать порции или экономить на качестве, - заявил Турчак.Министерство просвещение в лице своего главы Сергея Кравцова одобрило эти предложения, поскольку они направлены на обеспечение комфортной и безопасной образовательной среды.В Челябинской области только на капремонт школьных зданий на 2022 год выделено 465 миллионов рублей. Школы будут реконструированы в самом Челябинске и ещё 10 населённых пунктах региона. Со стороны «Единой России» партийный проект в области курирует Сергей Таскаев. Он уже заявил о том, что финансы, выделенные на региональное образование в этом году, необычайно высоки.