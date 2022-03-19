Сибиль Антон про зимний сад в загородном доме
Челябинск: новости дня
Многие люди хотят, чтобы в их загородном доме или коттедже располагался зимний сад. Это может подтвердить Антон Валерьевич Сибиль, под руководством которого было реализовано огромное количество строительных проектов.
Как человек, который имеет многолетнюю практику, Антон Сибиль, рассказывает о моментах, на которые следует обратить внимание, если вы планируете разместить в своем доме или коттедже зимний сад.
Виды зимнего сада
После того как вы приняли решение спроектировать зимний сад в вашем загородном доме, необходимо определиться, какой их вид станет оптимальным для вас. Антон Сибиль расскажет о распространенных видах зимнего сада и их особенностях.
Жилой сад
Рекреационная зона в доме может стать зимним садом. Для этого надо серьезно отнестись к вопросам вентиляции, теплоснабжения и гидроизоляции. Помните, акцентирует внимание Антон Валерьевич, что это касается не только отопительной системы в зоне сада, но и всего дома.
Оранжерея
Этот вид сада в загородном доме требует постоянное поддержание определенного климата - здесь обычно располагают тропические растения. Оранжерею нельзя рассматривать как жилое помещение, его следует рассматривать как отдельную зону для отдыха среди растений.
Буферный сад
В названии этого вида зимнего сада кроется его суть. Он будет выступать разделительной зоной между улицей и домом. Веранда или переходное помещение отлично чувствуют себя во время теплых сезонов. Если вы захотите, чтобы такой зимний сад выполнял свои функции и с наступлением холодов, придется обратиться за помощью к отопительным системам, что потребует дополнительных денежных вложений с вашей стороны - про это следует учесть в момент проектирования.
Сибиль Антон Валерьевич про виды зимнего сада
Антон Сибиль о нюансах, требующих внимания при проектировании
Многие растения требуют внимательного и чуткого ухода. Но, чтобы облегчить себе задачу, что-то можно предусмотреть на этапе планирования проекта. Антон Сибиль советует особенно внимательно отнестись к таким нюансам, как:
● Освещение. Для растений жизненно необходим свет. Естественного освещения, особенно если это оранжерея или жилой сад - недостаточно. Отчего следует учесть расположение осветительных объектов и подведение сетей электроснабжения еще в момент проектирования.
● Полив. С увлажнением почвы отлично справится капельный полив. Для предоставления воды растениям из воздуха лучше подойдут специальные поливочные фонтанчики.
● Отопление. Растения должны чувствовать себя комфортно во все поры года. Для этого продумайте заранее систему отопления, которая поможет поддерживать оптимальный температурный режим независимо от погоды и сезона.
● Вентиляция. Антон Валерьевич Сибиль акцентирует внимание на том, что речь не о кондиционерах, которые только охлаждают или нагревают воздух. Система вентиляция необходима для активной циркуляции воздуха в помещении.
● Затемнение. Не самый очевидный момент, но он также важен. Лишний свет может оказывать столь же отрицательное влияние на растения, как и его дефицит. Компенсировать большое количество света поможет только снижение температуры в помещении и увеличение объемов полива, что крайне затратно. Лучше позаботиться об оптимальном затемнении зимнего сада заблаговременно.
Антон Сибиль про проектирование зимнего сада
При правильном подходе к проектированию зимнего сада в загородном доме, он будет долго приносить вам радость и не требовать дополнительного ухода. Чтобы гарантированно предусмотреть все мелочи, лучше обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. Антон Валерьевич Сибиль и его команда с радостью помогут вам воплотить в реальность вашу мечту о зимнем саде в проекте загородного дома.
Как человек, который имеет многолетнюю практику, Антон Сибиль, рассказывает о моментах, на которые следует обратить внимание, если вы планируете разместить в своем доме или коттедже зимний сад.
Виды зимнего сада
После того как вы приняли решение спроектировать зимний сад в вашем загородном доме, необходимо определиться, какой их вид станет оптимальным для вас. Антон Сибиль расскажет о распространенных видах зимнего сада и их особенностях.
Жилой сад
Рекреационная зона в доме может стать зимним садом. Для этого надо серьезно отнестись к вопросам вентиляции, теплоснабжения и гидроизоляции. Помните, акцентирует внимание Антон Валерьевич, что это касается не только отопительной системы в зоне сада, но и всего дома.
Оранжерея
Этот вид сада в загородном доме требует постоянное поддержание определенного климата - здесь обычно располагают тропические растения. Оранжерею нельзя рассматривать как жилое помещение, его следует рассматривать как отдельную зону для отдыха среди растений.
Буферный сад
В названии этого вида зимнего сада кроется его суть. Он будет выступать разделительной зоной между улицей и домом. Веранда или переходное помещение отлично чувствуют себя во время теплых сезонов. Если вы захотите, чтобы такой зимний сад выполнял свои функции и с наступлением холодов, придется обратиться за помощью к отопительным системам, что потребует дополнительных денежных вложений с вашей стороны - про это следует учесть в момент проектирования.
Сибиль Антон Валерьевич про виды зимнего сада
Антон Сибиль о нюансах, требующих внимания при проектировании
Многие растения требуют внимательного и чуткого ухода. Но, чтобы облегчить себе задачу, что-то можно предусмотреть на этапе планирования проекта. Антон Сибиль советует особенно внимательно отнестись к таким нюансам, как:
● Освещение. Для растений жизненно необходим свет. Естественного освещения, особенно если это оранжерея или жилой сад - недостаточно. Отчего следует учесть расположение осветительных объектов и подведение сетей электроснабжения еще в момент проектирования.
● Полив. С увлажнением почвы отлично справится капельный полив. Для предоставления воды растениям из воздуха лучше подойдут специальные поливочные фонтанчики.
● Отопление. Растения должны чувствовать себя комфортно во все поры года. Для этого продумайте заранее систему отопления, которая поможет поддерживать оптимальный температурный режим независимо от погоды и сезона.
● Вентиляция. Антон Валерьевич Сибиль акцентирует внимание на том, что речь не о кондиционерах, которые только охлаждают или нагревают воздух. Система вентиляция необходима для активной циркуляции воздуха в помещении.
● Затемнение. Не самый очевидный момент, но он также важен. Лишний свет может оказывать столь же отрицательное влияние на растения, как и его дефицит. Компенсировать большое количество света поможет только снижение температуры в помещении и увеличение объемов полива, что крайне затратно. Лучше позаботиться об оптимальном затемнении зимнего сада заблаговременно.
Антон Сибиль про проектирование зимнего сада
При правильном подходе к проектированию зимнего сада в загородном доме, он будет долго приносить вам радость и не требовать дополнительного ухода. Чтобы гарантированно предусмотреть все мелочи, лучше обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. Антон Валерьевич Сибиль и его команда с радостью помогут вам воплотить в реальность вашу мечту о зимнем саде в проекте загородного дома.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Индекс кранов в Екатеринбурге побил исторический рекорд
21 марта 2022
21 марта 2022
В Свердловской области для беженцев из Донбасса собрали 115,5 тонн гуманитарной помощи
25 марта 2022
25 марта 2022