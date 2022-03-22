Единороссы взялись за восстановление инфраструктуры Мариуполя
Челябинск: новости дня
Фото: er.ru
При их участии уже проводится ремонт коммунального хозяйства, восстанавливаются электросети и связь. На очереди – запуск теплового контура.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак встретился с жителями, покидающими Мариуполь, и заявил, что Россия приложит все усилия по быстрейшему восстановлению городской инфраструктуры. А пока жителям оказывают необходимую помощь в пункте временного размещения, который расположился в поселке Володарское. Все желающие могут получить в нём продуктовые наборы, товары первой необходимости, медицинскую помощь. затем их эвакуируют в Ростовскую область, где беженцев ждут более комфортные условия.
Также он упомянул и пенсии, которые назначаются украинским пенсионерам:
- Пенсии пока назначаются минимальные. Как только все пенсионные дела будут установлены, соответственно, начнут выплачиваться пенсии. Исходя из стажа.
Для возвращения беженцев в свои дома необходимо выполнить ряд условий. Одно из них – обеспечение безопасности. Второе – это запуск всей нужной инфраструктуры. Некоторые объекты при этом восстанавливаться не будут, поскольку они целенаправленно уничтожаются украинскими военными при отступлении.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак встретился с жителями, покидающими Мариуполь, и заявил, что Россия приложит все усилия по быстрейшему восстановлению городской инфраструктуры. А пока жителям оказывают необходимую помощь в пункте временного размещения, который расположился в поселке Володарское. Все желающие могут получить в нём продуктовые наборы, товары первой необходимости, медицинскую помощь. затем их эвакуируют в Ростовскую область, где беженцев ждут более комфортные условия.
Также он упомянул и пенсии, которые назначаются украинским пенсионерам:
- Пенсии пока назначаются минимальные. Как только все пенсионные дела будут установлены, соответственно, начнут выплачиваться пенсии. Исходя из стажа.
Для возвращения беженцев в свои дома необходимо выполнить ряд условий. Одно из них – обеспечение безопасности. Второе – это запуск всей нужной инфраструктуры. Некоторые объекты при этом восстанавливаться не будут, поскольку они целенаправленно уничтожаются украинскими военными при отступлении.
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