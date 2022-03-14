«Единая Россия» отправляет на Донбасс продукты питания, лекарства и стройматериалы

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

Новая партия гуманитарного груза под эгидой «Единой России» отправилась в Донецкую и Луганскую республики. Всего беженцам уже передано более двух тысяч тонн гуманитарной помощи.Еще 400 тонн продуктов, одежды и других необходимых вещей уже привезли в освобожденные территории ЛДНР. Также партия развернет в Донецке и Луганске гуманитарные центры для распределения помощи нуждающимся, сообщили в пресс-службе партии.«Я был в Станице Луганская и поселке Мирном. Там только что закончились бои, разрушена инфраструктура. У людей не было света, теплоснабжения, связи, они жили в домах с выбитыми окнами при минусовых температурах. Сейчас надо максимально сконцентрироваться на помощи этим людям. Мы направим продукты питания, теплые вещи, бытовую технику и будем делать все необходимое, пока не вернется нормальная жизнь», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.Сейчас в народных республиках востребованы различные специалисты. Партия уже направила бригады медиков для помощи в республиканских госпиталях — эта работа продолжается. Также требуются строители, дорожные рабочие, энергетики.«Единая Россия» отправляет на Донбасс не только питание, лекарства и предметы первой необходимости, но и стройматериалы для восстановления домов и соцобъектов. На сегодняшний день уже собрана колонна общим объемом 131 тонна. Это кирпич, бетонные блоки, цемент, пиломатериалы, штукатурка, крепеж различный. В ближайшие дни этот груз придет на Донбасс.«Единая Россия» собрала средства в размере более 120 миллионов рублей на помощь жителям народных республик. Их направят на наиболее востребованные направления, которые помогут ускорить возвращение к мирной жизни.В пунктах временного размещения в регионах работает сводная группа добровольцев штабов движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ», «Волонтёров Победы» и «Волонтерской Роты».