«Единая Россия» отправляет на Донбасс продукты питания, лекарства и стройматериалы

13.10 Вторник, 15 марта 2022
Челябинск: новости дня
Фото: er.ru
Новая партия гуманитарного груза под эгидой «Единой России» отправилась в Донецкую и Луганскую республики. Всего беженцам уже передано более двух тысяч тонн гуманитарной помощи.

Еще 400 тонн продуктов, одежды и других необходимых вещей уже привезли в освобожденные территории ЛДНР. Также партия развернет в Донецке и Луганске гуманитарные центры для распределения помощи нуждающимся, сообщили в пресс-службе партии.

«Я был в Станице Луганская и поселке Мирном. Там только что закончились бои, разрушена инфраструктура. У людей не было света, теплоснабжения, связи, они жили в домах с выбитыми окнами при минусовых температурах. Сейчас надо максимально сконцентрироваться на помощи этим людям. Мы направим продукты питания, теплые вещи, бытовую технику и будем делать все необходимое, пока не вернется нормальная жизнь», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Сейчас в народных республиках востребованы различные специалисты. Партия уже направила бригады медиков для помощи в республиканских госпиталях — эта работа продолжается. Также требуются строители, дорожные рабочие, энергетики.

«Единая Россия» отправляет на Донбасс не только питание, лекарства и предметы первой необходимости, но и стройматериалы для восстановления домов и соцобъектов. На сегодняшний день уже собрана колонна общим объемом 131 тонна. Это кирпич, бетонные блоки, цемент, пиломатериалы, штукатурка, крепеж различный. В ближайшие дни этот груз придет на Донбасс.

«Единая Россия» собрала средства в размере более 120 миллионов рублей на помощь жителям народных республик. Их направят на наиболее востребованные направления, которые помогут ускорить возвращение к мирной жизни.

В пунктах временного размещения в регионах работает сводная группа добровольцев штабов движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ», «Волонтёров Победы» и «Волонтерской Роты».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Наталья Окорокова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Из Екатеринбурга отправили еще 11 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
14 марта 2022
С улиц Екатеринбурга за выходные вывезли почти 27 тысяч тонн снега
14 марта 2022
Екатеринбуржцы массово скупают продукты в дискаунтерах
13 марта 2022
Студенты из ДНР и ЛНР смогут перевестись в Уральский институт управления РАНХиГС
10 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Новости дня
  • Новости
    Челябинской области
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:10 «Единая Россия» отправляет на Донбасс продукты питания, лекарства и стройматериалы
17:24 На Южном Урале началась работа по минимизации негативного воздействия санкций на агропром
10:47 «Единая Россия» организовала сбор предложений по социальной поддержке граждан
10:44 В России разработают новые меры поддержки образования и науки
14:51 Министерство финансов и «Единая Россия» захотели легализовать криптовалюту
Суд признал, что власти Свердловской области нарушают разумные сроки для предоставления жилья бывшим детдомовцам
15:02 Приоритетом в работе волонтёров станет помощь жителям Донбасса
15:00 Народную программу «Единой России» переформатируют под антикризисные задачи
12:38 «Единая Россия» расширяет направления помощи беженцам и жителям Донбасса
11:45 Из Челябинска отправится гуманитарный груз на Донбасс
11:59 В прошлом году предприятия РМК увеличили выпуск меди на 28%
18:12 Добровольцы-единороссы приступили к оказанию помощи беженцам с Донбасса
11:42 Лучшие региональные практики по поддержке молодых семей распространят на федеральном уровне
18:08 Челябинская область заметно нарастила поток экспортной продукции
11:42 В России упорядочат правила обращения с животными
22:22 Binance проинвестировала $200 млн в Forbes
В России ожидают дефицит зависимых от импорта детских товаров
13:23 Жители Коркино провели состязания «Лыжня России» на обновленной базе
13:22 В России восстановят систему летнего отдыха детей
00:29 Сложный старт фаворитов
13:01 Поставка газа к Вечным огням будет производиться безвозмездно
11:38 Займы, как решение денежных проблем
18:33 «Единая Россия» утвердила координаторов направлений своей программы
Все новости Челябинской области
16:18 В Госдуме заявили, что в России уже заблокированы около 20 популярных сервисов VPN
15:50 Хинштейн: пользователи не будут нести ответственность за публикации в Инстаграм, если Meta признают экстремистской
14:59 Гособвинение попросило приговорить Навального к 13 годам колонии
14:47 ЦБ РФ приостановил покупку золота у банков, чтобы удовлетворить спрос населения
13:46 Депутата Госдумы Дениса Парфенова заставили уйти из эфира НТВ из-за позиции по олигархам
Суд признал, что власти Свердловской области нарушают разумные сроки для предоставления жилья бывшим детдомовцам
13:25 В Совете Федерации опровергли сообщения об ужесточении наказания за продажу валюты
12:01 В Совфеде намерены обсудить ужесточение наказания за продажу и покупку валюты на черном рынке
10:41 Адвокаты заявили, что не могут найти Марину Овсянникову, задержанную после демонстрации плаката в эфире «Первого канала»
18:17 Песков заявил, что не располагает данными о нахождении Кадырова на Украине
17:32 В Москве с 15 марта отменяют масочный режим для населения и антиковидные ограничения для бизнеса
16:42 Президент РФ подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге
15:05 Штаб ДНР: при ударе по Донецку с использованием ракеты погибли 20 человек
14:29 Meta не разрешит публиковать призывы к убийству глав государств
13:40 В Международной федерации тенниса подтвердили, что сборные России отстранены от соревнований
13:14 МИД КНР не подтвердил информацию о том, что Россия запросила военную помощь
В России ожидают дефицит зависимых от импорта детских товаров
12:37 Правительство установило лимиты по займам для предоставления россиянам «кредитных каникул»
12:11 Министр финансов Силуанов заявил, что для России хотят организовать «искусственный дефолт»
11:51 Коммерсант: производитель бытовой химии P&G повышает отпускные цены в среднем на 40%
11:03 Роструд перевел горячие линии в круглосуточный режим работы в связи с обстановкой на рынке труда
10:39 Инстаграм в России окончательно заблокирован
09:11 Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и их родственников
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK