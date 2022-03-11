На Южном Урале началась работа по минимизации негативного воздействия санкций на агропром

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

Об этом заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Алексей Текслер.- Челябинская область еще 15 лет назад начала реализовывать программу импортозамещения, и за последние годы смогла сформировать устойчивое производство сельхозпродукции и готовых продуктов питания, - подчеркнул он.Губернатор отметил, что сложную геополитическую обстановку недопустимо использовать для собственной выгоды и призвал предпринимателей осознавать, что соображения социальной ответственности и государственной необходимости являются выше рыночной выгоды. Он поставил задачу обеспечить население региона стабильным снабжением продуктами питания, товарами первой необходимости, организовать бесперебойную работу всех предприятий агропромышленного комплекса, распределительных баз, складов и торговых объектов.- Важно продолжить реализацию приоритетных инвестпроектов, не допустить сокращения работников и снижения уровня жизни на селе, - сказал губернатор.Алексей Текслер заверил, что государство поддержит агропромышленный комплекс льготными кредитами, индексацией процентной ставки. Дополнительные субсидии поступят для хлебопеков и животноводов на закупку кормов, будет увеличен объем поставок удобрений по фиксированным ценам.- На региональном уровне в бюджете на этот год утверждено увеличение поддержки основных отраслей агропромышленного комплекса. Мы готовы рассматривать дополнительные меры поддержки наших аграриев. Для выработки необходимых мер создан оперативный штаб. Будем укреплять внутриобластные и межрегиональные кооперационные связи, заменять поставщиков смежной продукции в других дружественных странах, работать с коллегами из Казахстана, стран Центральной Азии и Китая, - подчеркнул губернатор.Отметим, что российское правительство и партия «Единая Россия» разработали новые меры социально-экономической поддержки жителей страны в условиях западных санкций. Они предусматривают налоговые льготы и административные послабления для граждан, бизнеса и отраслей экономики.