«Единая Россия» организовала сбор предложений по социальной поддержке граждан

10.47 Четверг, 10 марта 2022
Челябинск: новости дня
Фото: er.ru
Предложения «Единой России» по обеспечению социально-экономической стабильности на оперативном совещании 9 марта представили координаторы направлений народной программы партии.

Они уже начали проработку инициатив с представителями министерств. Некоторые были одобрены в Правительстве при подготовке второго пакета мер поддержки экономики и граждан в условиях санкций, сообщил первый вице-спикер Госдумы, который представляет «Единую Россию» в оперштабе правительства РФ, Александр Жуков, сообщает пресс-служба партии.

Речь идет об освобождении граждан от уплаты подоходного налога по вкладам, поддержке авиаперевозок и гостиничного бизнеса. Одобрение получил законопроект, который станет первым шагом к национализации имущества иностранных компаний, покидающих российский рынок – с этим предложением ранее выступила «Единая Россия».

Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.

«В числе мер поддержки - разрешение на ввоз и применение лекарственных препаратов без выполнения требований к их маркировке и получения разрешения Росздравнадзора. Это позволит в короткие сроки возместить рынок лекарств, которые ранее доставлялись из стран ЕС», - пояснил Александр Жуков.

Также «Единая Россия» предложила расширить меры поддержки агропромышленного комплекса и сельхозпроизводителей. В первую очередь, речь идет о контроле над ростом цен на продовольствие и наценками торговых сетей на ряд продуктов, а также за расходованием средств на проведение весенних полевых работ. Партия добилась выделения средств на посевную в полном объеме – 25 миллиардов рублей.

Чтобы упростить работу сельхозпроизводителям, «Единая Россия» предлагает ввести для них мораторий на проведение проверок и обеспечить льготными кредитами. Помимо этого, важно проработать вопросы льготных тарифов на перевозки, ГСМ и удобрения.

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Наталья Окорокова © Вечерние ведомости
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