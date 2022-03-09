«Единая Россия» организовала сбор предложений по социальной поддержке граждан

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

Предложения «Единой России» по обеспечению социально-экономической стабильности на оперативном совещании 9 марта представили координаторы направлений народной программы партии.Они уже начали проработку инициатив с представителями министерств. Некоторые были одобрены в Правительстве при подготовке второго пакета мер поддержки экономики и граждан в условиях санкций, сообщил первый вице-спикер Госдумы, который представляет «Единую Россию» в оперштабе правительства РФ, Александр Жуков, сообщает пресс-служба партии.Речь идет об освобождении граждан от уплаты подоходного налога по вкладам, поддержке авиаперевозок и гостиничного бизнеса. Одобрение получил законопроект, который станет первым шагом к национализации имущества иностранных компаний, покидающих российский рынок – с этим предложением ранее выступила «Единая Россия».Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.«В числе мер поддержки - разрешение на ввоз и применение лекарственных препаратов без выполнения требований к их маркировке и получения разрешения Росздравнадзора. Это позволит в короткие сроки возместить рынок лекарств, которые ранее доставлялись из стран ЕС», - пояснил Александр Жуков.Также «Единая Россия» предложила расширить меры поддержки агропромышленного комплекса и сельхозпроизводителей. В первую очередь, речь идет о контроле над ростом цен на продовольствие и наценками торговых сетей на ряд продуктов, а также за расходованием средств на проведение весенних полевых работ. Партия добилась выделения средств на посевную в полном объеме – 25 миллиардов рублей.Чтобы упростить работу сельхозпроизводителям, «Единая Россия» предлагает ввести для них мораторий на проведение проверок и обеспечить льготными кредитами. Помимо этого, важно проработать вопросы льготных тарифов на перевозки, ГСМ и удобрения.