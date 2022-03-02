В России разработают новые меры поддержки образования и науки
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Фото: er.ru
Их представили на заседании комиссии «Единой России», которое прошло 5 марта. С их учетом будет актуализирована стратегия научно-технологического развития страны – это обеспечит повышение устойчивости российской экономики и преодоление долгосрочных последствий санкций.
Как сообщила глава комиссии, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, в первую очередь, для поддержки научных и образовательных учреждений необходимо приостановить для них действие федеральных законов о закупках. Это поможет эффективнее расходовать бюджетные средства в условиях санкций, так как сложные бюрократические процедуры могут стать серьезным препятствием для развития науки в текущих условиях. Также требуется снизить таможенные пошлины при импорте научного и медицинского оборудования и расходных материалов для ученых.
«Единой России» во взаимодействии с экспертами необходимо снимать все барьеры, отказываться от бюрократических процедур. Конечно, речь может идти лишь о временных мерах на период до стабилизации ситуации», - пояснила она.
Также необходимы новые каналы поставки из стран, которые не присоединились к санкциям, уверена глава партийной комиссии по образованию и науке. Для них могут быть введены краткосрочные займы со ставкой 3%.
Для укрепления финансово-экономического положения вузов предлагается установить для вузов «нулевую» ставку по налогу на прибыль, а также оказать господдержку в виде субсидирования ставки по образовательным кредитам.
Еще один блок инициатив - поддержка развития инновационных экосистем. В этой связи предлагается оказать господдержку высокотехнологичным компаниям. В частности, в рамках госзакупок ИТ-продуктов, выплачивать 50-процентную предоплату ИТ-компаниям с долей локализации более 50%. Так они будут обеспечены средствами для текущей деятельности и развития.
Также комиссия «Единой России» предложила ввести мораторий на проведение проверок в сфере образования и науки – эту инициативу поддержал Рособрнадзор. В ближайшее время выйдет распоряжение о приостановке проверок.
Как сообщила глава комиссии, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, в первую очередь, для поддержки научных и образовательных учреждений необходимо приостановить для них действие федеральных законов о закупках. Это поможет эффективнее расходовать бюджетные средства в условиях санкций, так как сложные бюрократические процедуры могут стать серьезным препятствием для развития науки в текущих условиях. Также требуется снизить таможенные пошлины при импорте научного и медицинского оборудования и расходных материалов для ученых.
«Единой России» во взаимодействии с экспертами необходимо снимать все барьеры, отказываться от бюрократических процедур. Конечно, речь может идти лишь о временных мерах на период до стабилизации ситуации», - пояснила она.
Также необходимы новые каналы поставки из стран, которые не присоединились к санкциям, уверена глава партийной комиссии по образованию и науке. Для них могут быть введены краткосрочные займы со ставкой 3%.
Для укрепления финансово-экономического положения вузов предлагается установить для вузов «нулевую» ставку по налогу на прибыль, а также оказать господдержку в виде субсидирования ставки по образовательным кредитам.
Еще один блок инициатив - поддержка развития инновационных экосистем. В этой связи предлагается оказать господдержку высокотехнологичным компаниям. В частности, в рамках госзакупок ИТ-продуктов, выплачивать 50-процентную предоплату ИТ-компаниям с долей локализации более 50%. Так они будут обеспечены средствами для текущей деятельности и развития.
Также комиссия «Единой России» предложила ввести мораторий на проведение проверок в сфере образования и науки – эту инициативу поддержал Рособрнадзор. В ближайшее время выйдет распоряжение о приостановке проверок.
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