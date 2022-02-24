Министерство финансов и «Единая Россия» захотели легализовать криптовалюту

14.51 Пятница, 4 марта 2022
Челябинск: новости дня
Фото: er.ru
На прошедшем круглом столе по развитию блокчейн-технологий и регулированию рынка цифровых технологий представители партии «Единая Россия» высказались о положительном эффекте после легализации рынка криптовалют на территории страны. Ранее в поддержку такого решения выступило министерство финансов.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкина, выступившего модератором этого мероприятия, к рынку криптовалют на данный момент так или иначе причастно порядка 12% жителей России. Это миллионы человек, поэтому их необходимо защитить от возможных мошеннических действий, выведя из «серой зоны». Его поддержал в этой точке зрения Александр Якубовский, член рабочей группы Государственной Думы по вопросу законодательного регулирования криптовалют.

- Необходимо придать майнингу легальный статус, регламентировав его как новый вид экономической деятельности. И обязательно разделить промышленный майнинг и так называемый домашний майнинг, создав различные виды экономической деятельности для этих направлений, - заявил он. Схожее мнение выразили и другие участники дискуссии.

Ещё в конце президент РФ Владимир Путин дал поручение Центробанку и правительству РФ договориться об единой точке зрения на рынок криптовалют. Министерство финансов при этом выступило за его легализацию. И вот теперь единороссы поддержали его в данном вопросе.

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Андрей Зубанов © Вечерние ведомости
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