Приоритетом в работе волонтёров станет помощь жителям Донбасса

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

В условиях проведения специальной операции на Украине будет сменён приоритет в работе волонтёров «Единой России». Их целью станет помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.Об этом сообщил Андрей Турчак, секретарь Генерального совета партии. По его словам, добровольцам предстоит большая работа, поскольку фронт работ очень обширен, от оказания медицинской помощи, до содействия в восстановлении критически важных для жизнеобеспечения объектов.- Необходимо помогать Донбассу не только продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, но и стройматериалами для восстановления разрушенной инфраструктуры. Наши волонтеры с первых дней встречают беженцев на границе, обеспечивают их всем необходимым в ПВР, которые были развернуты в 15 российских регионах. Ребята занимаются распределением гуманитарной помощи. Хочу еще раз всем, кто участвует в этой работе, сказать огромное спасибо, - заявил Турчак.Первая группа добровольцев-медиков уже отправилась на территорию ЛНР. В самое ближайшее время в Донецк прибудет специальная бригада детских врачей. Помимо этого формируются группы из различных гражданских специалистов.