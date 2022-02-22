Приоритетом в работе волонтёров станет помощь жителям Донбасса
Челябинск: новости дня
Фото: er.ru
В условиях проведения специальной операции на Украине будет сменён приоритет в работе волонтёров «Единой России». Их целью станет помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.
Об этом сообщил Андрей Турчак, секретарь Генерального совета партии. По его словам, добровольцам предстоит большая работа, поскольку фронт работ очень обширен, от оказания медицинской помощи, до содействия в восстановлении критически важных для жизнеобеспечения объектов.
- Необходимо помогать Донбассу не только продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, но и стройматериалами для восстановления разрушенной инфраструктуры. Наши волонтеры с первых дней встречают беженцев на границе, обеспечивают их всем необходимым в ПВР, которые были развернуты в 15 российских регионах. Ребята занимаются распределением гуманитарной помощи. Хочу еще раз всем, кто участвует в этой работе, сказать огромное спасибо, - заявил Турчак.
Первая группа добровольцев-медиков уже отправилась на территорию ЛНР. В самое ближайшее время в Донецк прибудет специальная бригада детских врачей. Помимо этого формируются группы из различных гражданских специалистов.
Об этом сообщил Андрей Турчак, секретарь Генерального совета партии. По его словам, добровольцам предстоит большая работа, поскольку фронт работ очень обширен, от оказания медицинской помощи, до содействия в восстановлении критически важных для жизнеобеспечения объектов.
- Необходимо помогать Донбассу не только продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, но и стройматериалами для восстановления разрушенной инфраструктуры. Наши волонтеры с первых дней встречают беженцев на границе, обеспечивают их всем необходимым в ПВР, которые были развернуты в 15 российских регионах. Ребята занимаются распределением гуманитарной помощи. Хочу еще раз всем, кто участвует в этой работе, сказать огромное спасибо, - заявил Турчак.
Первая группа добровольцев-медиков уже отправилась на территорию ЛНР. В самое ближайшее время в Донецк прибудет специальная бригада детских врачей. Помимо этого формируются группы из различных гражданских специалистов.
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Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев открылся в Сысерти
23 февраля 2022
23 февраля 2022