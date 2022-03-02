Народную программу «Единой России» переформатируют под антикризисные задачи
Челябинск: новости дня
Фото: er.ru
После введения западных санкций единороссы планируют видоизменить свою народную программу для учёта новых вызовов экономике страны. Помимо этого представители партии помогут правительству РФ составить план по поддержке экономики, граждан и бизнеса.
Для разработки этого плана уже учреждена специальная правительственная комиссия. От «Единой России» в неё вошли первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв. Благодаря их помощи комиссия сможет получать очень быстрые ответы от регионов по поводу планируемых мер по поддержке экономики и бизнеса, а также необходимой социальной помощи населению.
Александр Жуков заявил, что уже получен ряд сигналов с мест, которые дали понять, что именно необходимо сделать в первую очередь.
- Дополнительно нужно поддержать бизнес в импортозамещении. Поддержать компании, которые попадают под санкции. И помочь тысячам наших граждан, которые работают в этих компаниях, чтобы сохранить рабочие места. Все обязательства – в первую очередь социальные – должны выполняться в первоочередном порядке, - подчеркнул он.
Уже к 4 марта будут подготовлены первые законопроекты, касающиеся поддержки российской экономики. В них обязательно будут включены меры помощи малому и среднему бизнесу.
Для разработки этого плана уже учреждена специальная правительственная комиссия. От «Единой России» в неё вошли первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв. Благодаря их помощи комиссия сможет получать очень быстрые ответы от регионов по поводу планируемых мер по поддержке экономики и бизнеса, а также необходимой социальной помощи населению.
Александр Жуков заявил, что уже получен ряд сигналов с мест, которые дали понять, что именно необходимо сделать в первую очередь.
- Дополнительно нужно поддержать бизнес в импортозамещении. Поддержать компании, которые попадают под санкции. И помочь тысячам наших граждан, которые работают в этих компаниях, чтобы сохранить рабочие места. Все обязательства – в первую очередь социальные – должны выполняться в первоочередном порядке, - подчеркнул он.
Уже к 4 марта будут подготовлены первые законопроекты, касающиеся поддержки российской экономики. В них обязательно будут включены меры помощи малому и среднему бизнесу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Начальником «Уралуправтодора» стал Андрей Жуков
28 февраля 2022
28 февраля 2022