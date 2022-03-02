Народную программу «Единой России» переформатируют под антикризисные задачи

Андрей Зубанов © Вечерние ведомости

После введения западных санкций единороссы планируют видоизменить свою народную программу для учёта новых вызовов экономике страны. Помимо этого представители партии помогут правительству РФ составить план по поддержке экономики, граждан и бизнеса.Для разработки этого плана уже учреждена специальная правительственная комиссия. От «Единой России» в неё вошли первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв. Благодаря их помощи комиссия сможет получать очень быстрые ответы от регионов по поводу планируемых мер по поддержке экономики и бизнеса, а также необходимой социальной помощи населению.Александр Жуков заявил, что уже получен ряд сигналов с мест, которые дали понять, что именно необходимо сделать в первую очередь.- Дополнительно нужно поддержать бизнес в импортозамещении. Поддержать компании, которые попадают под санкции. И помочь тысячам наших граждан, которые работают в этих компаниях, чтобы сохранить рабочие места. Все обязательства – в первую очередь социальные – должны выполняться в первоочередном порядке, - подчеркнул он.Уже к 4 марта будут подготовлены первые законопроекты, касающиеся поддержки российской экономики. В них обязательно будут включены меры помощи малому и среднему бизнесу.