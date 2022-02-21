«Единая Россия» расширяет направления помощи беженцам и жителям Донбасса

12.38 Суббота, 26 февраля 2022
Челябинск: новости дня
Фото: er.ru
«Единая Россия» организует новые направления волонтерской помощи не только для эвакуированных жителей Донбасса, но и для тех, кто остается на территории народных республик.

Необходимо помочь людям как можно скорее вернуться к мирной жизни, об этом на ВКС с региональными отделениями партии заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Он сообщил, что партия открыла централизованный сбор денежных средств в помощь жителям Донбасса. Аналогичную масштабную кампанию «Единая Россия» проводила в начале пандемии – благодаря этому удалось снять потребности в регионах по СИЗам, реанимобилям, транспорту для врачей в регионах.

«Единая Россия» запускает формирование отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи на Донбассе. Врачи, фельдшеры ЛДНР задействованы на передовой. Нужно разгрузить медиков, чтобы они выполняли свои приоритетные задачи», - сказал Андрей Турчак.

Это направление возглавил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По его словам, партия запустит на Донбассе «Поезда здоровья».

Первые 800 тонн гуманитарного груза от 24 региональных отделений «Единой России» распределены по ПВР Ростовской области. Еще 500 тонн будут перенаправлены в регионы, где открыты 400 ПВР. В них размещено более 120 тысяч человек. Также «Единая Россия» на базе своих общественных приемных организовала правовые центы для помощи беженцам.

Напомним, «Единая Россия» в первый день эвакуации жителей Донбасса объявила сбор гуманитарной помощи и создала резервные фонды в регионах, чтобы оперативно закупать предметы первой необходимости. Ранее секретарь Генсовета «Единой России» посетил Ростовскую область и пункты временного размещения беженцев, а также Донецк.

В ПВР на территории России работает сводная группа добровольцев штабов движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской роты». Всего в помощи беженцам задействовано более 4 тысяч волонтеров.

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Наталья Окорокова © Вечерние ведомости
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