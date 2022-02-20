В прошлом году предприятия РМК увеличили выпуск меди на 28%

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

Выпуск меди в товарной продукции достиг 386 тысяч тонн. Производство золота увеличилось на 33% – до 4,9 тонн, цинка – на 2% – до 109 тысяч тонн.Напомним, РМК входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004-м году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан.В состав Группы РМК входят более 40 предприятий и компаний различной специализации, в том числе восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции.РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и катанку, электролитическую медную фольгу, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Предприятия Группы РМК способны ежегодно выпускать 390 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте.- Положительную динамику показателей производства Группы РМК в 2021 году обеспечила собственная стабильная минерально-сырьевая база, а также расширение перерабатывающих мощностей компании, - отметил президент РМК Всеволод Левин, комментируя итоги прошлого года.