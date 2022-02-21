Добровольцы-единороссы приступили к оказанию помощи беженцам с Донбасса
Челябинск: новости дня
Автор фото: Дмитрий Куткин
Представители «Единой России» приступили к оказанию помощи беженцам из Донецка и Луганска. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
- Наши добровольцы уже в круглосуточном режиме работают в Ростовской области. Оказывают юридическую помощь, медицинскую, занимаются логистикой в пунктах временного размещения – помогают там, где помощь реально необходима, - сказал он.
В состав группы, отправившейся на помощь беженцам, вошли члены «Молодой Гвардии Единой России», участники движения «Мы вместе», и представители «Молодежки ОНФ». Руководителем группы выступил Игорь Кастюкевич, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе. Уже на месте единороссы совместно с руководством региона составили список первоочередных вещей, которыми нужно снабдить беженцев: постельное бельё, медикаменты, сухпайки, детское питание и другие самые необходимые предметы.
Андрей Турчак также пообещал, что единороссы в ряде регионов страны будут всемерно содействовать оказанию беженцам гуманитарной помощи. Уже запущен благотворительный сбор средств на эти цели. Также ведётся работа в различных областях, где готовятся временные центры для комфортного размещения беженцев.
- Наши добровольцы уже в круглосуточном режиме работают в Ростовской области. Оказывают юридическую помощь, медицинскую, занимаются логистикой в пунктах временного размещения – помогают там, где помощь реально необходима, - сказал он.
В состав группы, отправившейся на помощь беженцам, вошли члены «Молодой Гвардии Единой России», участники движения «Мы вместе», и представители «Молодежки ОНФ». Руководителем группы выступил Игорь Кастюкевич, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе. Уже на месте единороссы совместно с руководством региона составили список первоочередных вещей, которыми нужно снабдить беженцев: постельное бельё, медикаменты, сухпайки, детское питание и другие самые необходимые предметы.
Андрей Турчак также пообещал, что единороссы в ряде регионов страны будут всемерно содействовать оказанию беженцам гуманитарной помощи. Уже запущен благотворительный сбор средств на эти цели. Также ведётся работа в различных областях, где готовятся временные центры для комфортного размещения беженцев.
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