Лучшие региональные практики по поддержке молодых семей распространят на федеральном уровне

11.42 Пятница, 18 февраля 2022
Челябинск: новости дня
Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»
Развивать меры поддержки молодых семей предложила партия «Единая Россия». Им было посвящено заседание комиссии Генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи под председательством вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой.

Она сообщила, что комиссия провела мониторинг по всей стране и выяснила, что основными проблемами в вопросе предоставления поддержки молодым семьям являются отсутствие единого понятия молодой семьи и подхода к условиям предоставления мер поддержки таким семьям, а также единого возрастного критерия, который позволял бы пользоваться льготами. Примерно в половине регионов действует единственная программа поддержки молодых семей — как правило, это помощь в улучшении жилищных условий.

«Собственные региональные программы для молодых семей реализуются в 46 регионах. Меры по поддержке студенческих семей предусмотрены только в девяти регионах. Мы определили пять регионов, в которых увидели максимальный набор мер — Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Новосибирская области и республика Мордовия. В этих регионах представлены как программы поддержки при приобретении жилья, так и другие виды помощи молодым и студенческим семьям», — сообщила она.

В Челябинской области в 2021 году по инициативе губернатора, секретаря регионального отделения «Единой России» Алексея Текслера, был принят закон об увеличении областного единовременного пособия при рождении ребенка. Размер выплаты составит 6 тысяч рублей. В 2022 году на эти цели из областного бюджета будут выделены дополнительные средства – свыше 113 млн. рублей.

Региональный координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья» Марина Поддубная отмечает, что в области существует система мер социальной поддержки, которыми могут воспользоваться те семьи, которые подходят к понятию - молодая семья.

«У молодых семей появляется возможность улучшить жилищные условия или получить в собственность земельный участок, а при рождении ребенка быть уверенными в финансовой помощи от государства. При поддержке «Единой России» в регионе работают четыре клуба молодых семей, их участниками являются 13 тысяч южноуральцев. Они проводят онлайн-консультации, офлайн-встречи, мастер-классы, где получают знания, которые пригодятся в семейной жизни», - сказала Марина Поддубная.

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Наталья Окорокова © Вечерние ведомости
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