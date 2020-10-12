Два детских сада в Коркино получат новую жизнь

17.30 Пятница, 16 октября 2020
Челябинск: новости дня
В Коркино ремонтируется детский сад №1, который находился в аварийном состоянии. С 2016 года его не могут посещать дети, образовательное учреждение было закрыто.

Средства на восстановление образовательного учреждения городу выделила Русская медная компания. «Когда председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин спросил меня, какой следующий соцобъект будем ремонтировать или строить после детсада №32, я сразу предложила этот» - рассказывает Коркинского района Наталья Лощинина.

Капитальный ремонт в детском саду уже начался. Здание построено в 50-х годах прошлого века, оно изрядно обветшало, поэтому всё, что будет необходимо, снесут. Конструкции, на которых время не повлияло. Будет один этаж: здесь много жилых домов, построенных в прошлом веке, поэтому этажность минимальная. В будущем в этих двух зданиях откроем ясельную группу на 30 малышей, а также несколько старших групп на 50-55 детей. Благодаря капремонту детсада №1 будут разгружены другие учреждения. На реконструкцию учреждения выделено 160 миллионов рублей. Завершить ремонт планируется в будущем году.

На средства РМК в городе был обновлен детский сад №32. Ремонт учреждения начался в августе 2017 года, а в январе 2018 малыши уже вернулись в него. Детский сад преобразился: благодаря новой кровле и евроокнам стало теплее. Появилось капитальное ограждение, веранды, лавочки, игровое оборудование. На территории садика теперь зеленеют газоны и красуются голубые ели.
© Вечерние ведомости
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