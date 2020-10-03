Самые дорогие трансферы «Челси»
Челябинск: новости дня
Хотя трансферное окно и было расширено из-за отмены весенних матчей, все же и оно было закрыто. Поэтому сейчас можно проанализировать, какие команда пополнили свои составы новыми игроками и как это отразится на расстановке сил.
Назовем самые значимые и дорогие трансферы этого лета в одной из известных команд АПЛ - «Челси».
«Челси» не поскупился и приобрел сразу 4 дорогих игрока:
● Кай Хаверц – 80 млн евро;
● Тимо Вернер – 53 млн евро;
● Бен Чилуэлл – 50,2 млн евро;
● Хаким Зиеш – 40 млн евро.
Кай Хаверц перешел в «Челси» из «Байера», специалисты не совсем уверены в том, что эта покупка была целесообразной. На самом деле в активе у немца не так много достижений: хет-трик в игре с «Барнсли» в Кубке Лиги (а это откровенно слабый противник) и результативная передача в игре против «Брайтона». Трансферный же комитет «Челси» уверен, что деньги на этого футболиста потрачены не зря и он покажет результативную игру на новом месте.
Если вам интересны оценки и прогнозы экспертов, вам стоит подобрать несколько сайтов капперов, тогда вы будете получить свежие материалы одними из первых. А отзывы о капперах в сети помогут вам не допустить ошибку.
Тимо Вернер перешел в «Челси» из «РБ Лейпцига». В его активе также слишком мало мячей, у специалистов вызывает недоумение такой выбор трансферной комиссии. В АПЛ у футболиста 0, в игре с «Тоттенхэмом» есть достижение, но оно не помогло команде переломит ситуацию, все равно матч закончился победой фаворита. Футболист сильный, талантливый, у него еще не полностью раскрыт потенциал, так что в «Челси» он может начать взлет карьеры.
Бен Чилуэлл покинул «Лестер», чтобы играть за «Челси». Ему уже 23 года, для АПЛ это возраст расцвета. В «Лестере» он показал себя с лучшей стороны, он стал основой команды, благодаря чему она добилась определенных успехов. Остается только гадать, сможет ли он так же активно бороться за новую команду в новом коллективе.
Хаким Зиеш перешел в «Челси» из «Аякса». О том, что этот трансфер запланирован, было известно еще прошлой зимой. Он не стал для болельщиков сюрпризом. Огорчает лишь то, что спортсмен перенес серьезную травму и до сих пор проходит реабилитацию. Поэтому в качестве игрока «Челси» оценить его успехи не представляется возможным. На марокканца возлагают большие надежды. Руководство и тренер считают, что он способен стать главной креатурой клуба. Он и сам не прочь выйти на поле и включиться в игру, но пока обстоятельства складываются не в его пользу.
Назовем самые значимые и дорогие трансферы этого лета в одной из известных команд АПЛ - «Челси».
«Челси» не поскупился и приобрел сразу 4 дорогих игрока:
● Кай Хаверц – 80 млн евро;
● Тимо Вернер – 53 млн евро;
● Бен Чилуэлл – 50,2 млн евро;
● Хаким Зиеш – 40 млн евро.
Кай Хаверц перешел в «Челси» из «Байера», специалисты не совсем уверены в том, что эта покупка была целесообразной. На самом деле в активе у немца не так много достижений: хет-трик в игре с «Барнсли» в Кубке Лиги (а это откровенно слабый противник) и результативная передача в игре против «Брайтона». Трансферный же комитет «Челси» уверен, что деньги на этого футболиста потрачены не зря и он покажет результативную игру на новом месте.
Если вам интересны оценки и прогнозы экспертов, вам стоит подобрать несколько сайтов капперов, тогда вы будете получить свежие материалы одними из первых. А отзывы о капперах в сети помогут вам не допустить ошибку.
Тимо Вернер перешел в «Челси» из «РБ Лейпцига». В его активе также слишком мало мячей, у специалистов вызывает недоумение такой выбор трансферной комиссии. В АПЛ у футболиста 0, в игре с «Тоттенхэмом» есть достижение, но оно не помогло команде переломит ситуацию, все равно матч закончился победой фаворита. Футболист сильный, талантливый, у него еще не полностью раскрыт потенциал, так что в «Челси» он может начать взлет карьеры.
Бен Чилуэлл покинул «Лестер», чтобы играть за «Челси». Ему уже 23 года, для АПЛ это возраст расцвета. В «Лестере» он показал себя с лучшей стороны, он стал основой команды, благодаря чему она добилась определенных успехов. Остается только гадать, сможет ли он так же активно бороться за новую команду в новом коллективе.
Хаким Зиеш перешел в «Челси» из «Аякса». О том, что этот трансфер запланирован, было известно еще прошлой зимой. Он не стал для болельщиков сюрпризом. Огорчает лишь то, что спортсмен перенес серьезную травму и до сих пор проходит реабилитацию. Поэтому в качестве игрока «Челси» оценить его успехи не представляется возможным. На марокканца возлагают большие надежды. Руководство и тренер считают, что он способен стать главной креатурой клуба. Он и сам не прочь выйти на поле и включиться в игру, но пока обстоятельства складываются не в его пользу.
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