Челябинский цинковый завод стал призером конкурса по благоустройству территории

11.08 Понедельник, 5 октября 2020
Челябинск: новости дня
Фото: Пресс-служба УГМК
Челябинский цинковый завод, входящий в состав металлургического комплекса УГМК, стал призером в областном конкурсе среди промышленных компаний на лучший проект по благоустройству территории предприятия и прилегающей к нему территории. Всего на конкурс было подано более 40 заявок.

Комиссия экспертов, в состав которой вошли представители Минпрома Челябинской области, общественных объединений в сфере промышленности, а также Законодательного собрания области, выбрала трех абсолютных победителей: Станкомаш, ММК и ЧЦЗ, Критериев оценки было несколько: специалисты обращали внимание на состояние внешнего облика зданий, газонов и клумб, эстетическое состояние прилегающей территории.

Награду директору АО «ЧЦЗ» вручал Министр промышленности, природных ресурсов и инновационных технологий Челябинской области Павел Рыжий.

«Особенно приятно, что многие предприятия, благоустроив свою территорию, выходят за свои заборы и благоустраивают уже городскую территорию. Цинковый завод - пример того, что все должно быть в порядке», - подчеркнул Павел Рыжий.

Стоит отметить, что идея провести конкурс по благоустройству среди промышленных предприятий родилась именно на цинковом заводе в декабре 2019 года. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил проведенные на Челябинском цинковом заводе работы и предложил организовать конкурс для того, чтобы повысить заинтересованность руководителей промпредприятий в уборке территорий.

«Благоустройством территории Челябинский цинковый завод занимается постоянно, но за последние пару лет был сделан особенно большой объем работ как внутри завода, так и на прилегающей территории, - отметил директор АО «ЧЦЗ» Павел Избрехт. - В этом году мы привели в порядок более 37 тысяч квадратных метров, высадили более 1200 зеленых насаждений, обустроили скверы и газоны. В первую очередь мы это делаем для людей - ведь результаты труда во многом зависят от того, с каким настроением мы идем на работу».

Челябинский цинковый завод стал призером конкурса по благоустройству территории

© Вечерние ведомости
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