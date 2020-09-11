Социальный конкурс «Триггер доброты» стартует на Южном Урале
Челябинск: новости дня
В Челябинской области проводится конкурс «Триггер доброты», который организовала общественная организация помощи детям «Открытое сердце».
До 30 сентября открыт приём заявок от школьников 7-11 классов и учителей. Подросткам предлагают написать эссе по мотивам фильма «Традиции неравнодушия», поразмышлять о том, как много пользы можно сделать для себя, не отвернувшись от беспомощного или больного, рассказать свой или сторонний опыт таких поступков. Педагогам — подать заявку и получить новые знания на онлайн-семинарах организаторов, которые нарастили мышцы по работе с детьми и готовы поделиться методиками.
— Триггер — «якорь» в переводе, укоренившееся в обиходе современного человека понятие, — комментирует Елизавета Кириллова, председатель организации «Открытое сердце». — Считаю нормальным, когда естественной реакцией здорового человека, взрослого или ребёнка, на «особого» станет не страх или желание пройти мимо, а хотя бы улыбка. Если вы боитесь контакта и поэтому избегаете человека с инвалидностью, то спросите себя, что с вами не так? «Триггер доброты» призывает конкурсантов поразмышлять, как много пользы получает каждый, кто совершает добрые дела. Рассказать! И почувствовать себя сильнее, великодушнее, открыть в себе ресурсы, которые позволят легче достигнуть собственных целей.
Общественники уверены, что доброте невозможно научиться только по хорошим книгам. Необходим соответствующий опыт, который должен сформироваться в детстве, отрочестве. Образно говоря, — сердечную мышцу, отвечающую за сострадание и помощь, необходимо тренировать. Тогда наше общество станет прекрасным. Конкурс ограничен временными рамками. А спрос на добрые поступки есть всегда.
К конкурсу присоединились заинтересованные педагоги и родители из Копейска, Красноармейского и Октябрьского районов, Миасса, Магнитогорска и Снежинска. В призовом фонде для школьников – планшет, видеокамера и портативное зарядное устройство. Все участники получат сертификаты, победители – дипломы с указанием призового места. Подробности о конкурсе можно узнать в группе социальной сети «Вконтакте» в разделе «Документы». Конкурсные работы в срок до 10 ноября включительно ждут на электронную почту жюри конкурса: konkurs_deti_2020@mail.ru. На вопросы участников отвечают по телефонам 89191230336, 89517723162.
До 30 сентября открыт приём заявок от школьников 7-11 классов и учителей. Подросткам предлагают написать эссе по мотивам фильма «Традиции неравнодушия», поразмышлять о том, как много пользы можно сделать для себя, не отвернувшись от беспомощного или больного, рассказать свой или сторонний опыт таких поступков. Педагогам — подать заявку и получить новые знания на онлайн-семинарах организаторов, которые нарастили мышцы по работе с детьми и готовы поделиться методиками.
— Триггер — «якорь» в переводе, укоренившееся в обиходе современного человека понятие, — комментирует Елизавета Кириллова, председатель организации «Открытое сердце». — Считаю нормальным, когда естественной реакцией здорового человека, взрослого или ребёнка, на «особого» станет не страх или желание пройти мимо, а хотя бы улыбка. Если вы боитесь контакта и поэтому избегаете человека с инвалидностью, то спросите себя, что с вами не так? «Триггер доброты» призывает конкурсантов поразмышлять, как много пользы получает каждый, кто совершает добрые дела. Рассказать! И почувствовать себя сильнее, великодушнее, открыть в себе ресурсы, которые позволят легче достигнуть собственных целей.
Общественники уверены, что доброте невозможно научиться только по хорошим книгам. Необходим соответствующий опыт, который должен сформироваться в детстве, отрочестве. Образно говоря, — сердечную мышцу, отвечающую за сострадание и помощь, необходимо тренировать. Тогда наше общество станет прекрасным. Конкурс ограничен временными рамками. А спрос на добрые поступки есть всегда.
К конкурсу присоединились заинтересованные педагоги и родители из Копейска, Красноармейского и Октябрьского районов, Миасса, Магнитогорска и Снежинска. В призовом фонде для школьников – планшет, видеокамера и портативное зарядное устройство. Все участники получат сертификаты, победители – дипломы с указанием призового места. Подробности о конкурсе можно узнать в группе социальной сети «Вконтакте» в разделе «Документы». Конкурсные работы в срок до 10 ноября включительно ждут на электронную почту жюри конкурса: konkurs_deti_2020@mail.ru. На вопросы участников отвечают по телефонам 89191230336, 89517723162.
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