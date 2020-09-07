Челябинским нефтепроводчикам – заслуженные награды

12.24 Среда, 9 сентября 2020
Челябинск: новости дня
Хотя Челябинская область не относится к числу регионов с развитой нефтяной промышленностью, нефтяников среди наших жителей немало. И свою трудовую вахту они несут достойно. В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности Министерство энергетики РФ присвоило звание «Почетный нефтяник» еще одному уроженцу нашего региона – Александру Егорову, который на протяжении многих лет трудится водителем в Челябинском нефтепроводном управлении (НУ) – филиале АО «Транснефть – Урал».

Отметили ведомственными и корпоративными наградами и других работников филиала. Еще одному водителю-челябинцу, Вячеславу Захарову, вручили Почетную грамоту Министерства энергетики, а труд начальника линейной производственно-диспетчерской станции «Ленинск» Ленара Шамсутдинова был отмечен Благодарностью министерства.

Почетных грамот АО «Транснефть – Урал» удостоены семь сотрудников Челябинского НУ, еще 15 человек отмечены Благодарностью предприятия. Четверым работникам присвоено звание «Ветеран системы "Транснефть”».

«Благодарю весь коллектив Челябинского нефтепроводного управления за профессионализм, честность и упорный труд. Накопленный опыт и крепкие трудовые традиции – это тот фундамент, который позволяет совершать невозможное и строить самые смелые планы», отметил начальник филиала Денис Красько.

Портреты десяти лучших работников Челябинского НУ размещены на Доске почета предприятия, а фотография Рамиля Мингазова, монтажника наружных трубопроводов Центральной ремонтной службы «Челябинск», теперь украшает Доску почета в головном офисе АО «Транснефть – Урал» в Уфе.
© Вечерние ведомости
В ФК «Урал» определен лучший игрок августа
07 сентября 2020
В ФК «Урал» вернулся Стефан Страндберг
01 сентября 2020
Руководители УГМК отмечены государственными наградами
03 сентября 2020
«Урал» проведёт товарищеский матч с «Рубином»
05 сентября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Новости дня
  • Новости
    Челябинской области
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
12:24 Челябинским нефтепроводчикам – заслуженные награды
16:49 Почему россиянин Моше Кантор стал лидером европейских евреев?
15:29 В Челябинской области выбрали лучших молодых предпринимателей
16:06 Образовательные проекты интернета результативно помогают студентам-первокурсникам
15:50 Александринская горно-рудная компания добыла юбилейную тонну руды
14:53 Первоклашки из Челябинской области получили подарки от РМК
20:06 Новый торговый центр в Карабаше победил в конкурсе «Строитель года - 2020»
20:05 АО «Транснефть – Урал» заменило участки магистральных трубопроводов в Челябинской области
12:17 Криминалисты из Челябинска успешно расследуют киберпреступления
18:33 В Коркино появится новый детский городок и трасса для лыжников
17:01 На КМЭЗ завершился монтаж оборудования в цехе электролиза медной фольги
20:42 Александринская горно-рудная компания начала разработку нового горизонта на руднике «Чебачье»
17:39 Пандемия изменила планы южноуральских компаний в сфере социальной политики
15:21 Молодые предприниматели могут выиграть поездку в бизнес-лагерь
14:50 Работники филиала АО «Транснефть – Урал» провели субботник в г. Челябинске
10:13 В Челябинске начал работу первый «умный» лифт
11:02 РМК передала Челябинской области медицинский автотранспорт
19:54 РМК подарит челябинским больницам 12 машин скорой помощи
13:53 Челябинские нефтепроводчики провели пожарно-тактические учения
18:50 РМК поможет достроить Кафедральный собор в Челябинске
17:12 Челябинские нефтепроводчики реконструировали нефтяной резервуар
Все новости Челябинской области
15:37 В редакции «МБХ медиа» и офисе «Открытой России» проходят обыски
15:12 Хакеры выложили в открытый доступ базу данных участников и партнеров конкурса «Лидеры России»
14:22 Британские власти запретят жителям страны встречаться группами больше шести человек
14:10 ЕГЭ по иностранному языку исключили из числа обязательных
14:05 В Кремле назвали тему выступления Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН
13:57 Польские власти готовы предложить Германии альтернативу «Северному потоку-2»
13:52 Лукашенко собирается приехать в Москву на следующей неделе
13:46 Более 40% россиян считают, что объединение России и Белоруссии не нужно
13:41 Светлана Тихановская обратилась к жителям России и призвала их «не поддаваться влиянию лжи»
13:37 Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тысячи рублей на ребенка
12:41 В России коронавирусом заболели еще 5218 человек
11:16 «Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года
10:48 Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России
10:19 Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
09:53 Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
09:26 Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт
15:57 Лукашенко в интервью российским журналистам признал, что «немного пересидел»
15:51 Эпидемиолог Минздрава РФ заявил, что первая волна COVID-19 в России еще не завершилась
15:02 Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии
14:58 Светлана Тихановская в ПАСЕ призвала ввести санкции против властей Белоруссии
14:50 Военного историка Андрея Жукова приговорили к 12,5 годам колонии по обвинению в госизмене
Новости России и мира