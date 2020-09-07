Челябинским нефтепроводчикам – заслуженные награды

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Хотя Челябинская область не относится к числу регионов с развитой нефтяной промышленностью, нефтяников среди наших жителей немало. И свою трудовую вахту они несут достойно. В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности Министерство энергетики РФ присвоило звание «Почетный нефтяник» еще одному уроженцу нашего региона – Александру Егорову, который на протяжении многих лет трудится водителем в Челябинском нефтепроводном управлении (НУ) – филиале АО «Транснефть – Урал».Отметили ведомственными и корпоративными наградами и других работников филиала. Еще одному водителю-челябинцу, Вячеславу Захарову, вручили Почетную грамоту Министерства энергетики, а труд начальника линейной производственно-диспетчерской станции «Ленинск» Ленара Шамсутдинова был отмечен Благодарностью министерства.Почетных грамот АО «Транснефть – Урал» удостоены семь сотрудников Челябинского НУ, еще 15 человек отмечены Благодарностью предприятия. Четверым работникам присвоено звание «Ветеран системы "Транснефть”».«Благодарю весь коллектив Челябинского нефтепроводного управления за профессионализм, честность и упорный труд. Накопленный опыт и крепкие трудовые традиции – это тот фундамент, который позволяет совершать невозможное и строить самые смелые планы», отметил начальник филиала Денис Красько.Портреты десяти лучших работников Челябинского НУ размещены на Доске почета предприятия, а фотография Рамиля Мингазова, монтажника наружных трубопроводов Центральной ремонтной службы «Челябинск», теперь украшает Доску почета в головном офисе АО «Транснефть – Урал» в Уфе.