Почему россиянин Моше Кантор стал лидером европейских евреев?
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Моше (Вячеслав) Кантор, более десяти лет возглавляющий Европейский еврейский конгресс, был в очередной раз переизбран на должность президента в 2016 году. Избрание российского общественного деятеля на этот пост в то время, когда Европу захлестнула волна ксенофобии, говорит о многом.
Русский в еврейском конгрессе
В 2015 году посетившие Кремль лидеры еврейских общин Европы во главе с Вячеславом Моше Кантором были приняты президентом Российской Федерации. Владимир Путин продемонстрировал хорошее знание ситуации в плане роста антисемитизма в Европе и растущей еврейской эмиграции. Он даже сделал оригинальное предложение, сказав, что евреи могут переехать в Россию, где их готовы принять.
Председатель Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор не отверг эту инициативу и ответил, что предложение новое, и конгресс непременно изучит его. Президент РФ отметил, что раньше евреи уезжали из СССР, а теперь для них настало время вернуться.
Действительно, в течение 120 лет миллионы евреев эмигрировали из России, сначала от царской власти, потом от коммунистической диктатуры, потом при президенте Борисе Ельцине. В Израиле уделяют много внимания репатриантам из Франции, откуда только в 2015 году приехало примерно 7500 евреев, но несколько лет назад куда большие волны репатриации пришлись на долю двух стран из бывшего СНГ – из России и Украины. Сейчас ситуация как будто начинает меняться к лучшему, поскольку сам российский лидер называет свою страну привлекательным местом для евреев. И лидер организации, призванной представлять интересы европейских евреев, склонен с ним согласиться, что лишь подтверждает изменением ситуации.
В конце января 2016 года лидеры еврейских общин Европы собрались в Брюсселе по особому поводу, чтобы отметить Международный день памяти жертв Холокоста. Помимо этого, они также должны были выбрать нового лидера Европейского еврейского конгресса, организации, призванной координировать действия еврейских общин в разных странах и защищать их интересы. На тот момент в последние восемь лет деятельность конгресса была неразрывно связана с человеком, который его возглавляет – а именно с Вячеславом Моше Кантором.
Тот день также не преподнес сюрпризов, и Моше Кантор был с лёгкостью переизбран на очередной срок. На фоне новой угрозы в виде захлестнувшей Европу волны ксенофобии и антисемитизма, на фоне обострения напряженности в отношениях между ведущими державами политика Кантора по налаживанию максимально эффективных и рабочих связей с представителями самых разных международных организаций и институтов власти оказалась наиболее востребованной и эффективной.
На общественном пути
Впрочем, актуальность всей деятельности конгресса уже давно не вызывает вопросов, и в этом также немалая заслуга Вячеслава Кантора. Примечательно, что до избрания на пост главы ЕЕК в 2007 году 62-летний Вячеслав Кантор был как будто мало известен за пределами деловых кругов. Однако на деле сам Кантор принимал очень активное участие как в жизни еврейской общины в России, так и в целом в благотворительных и общественных проектах по всей стране, даже вплетая социальную повестку в работу собственного бизнеса.
В 90-е годы, когда Вячеслав Кантор лишь начинал свой путь в крупном бизнесе, он выбрал далеко не самую «презентабельную» направленность – не нефтяные скважины или банковское дело, а производство удобрений, поскольку увидел потенциал в возрождении и поддержании отрасли, когда-то процветавшей в советское время, однако со временем пришедшей в упадок. Пока олигархи покупали газеты, футбольные клубы и соревновались друг с другом размерами яхт, Кантор работал над развитием своих активов и превратил одиночное бывшее госпредприятие «Азот» в огромный международный холдинг «Акрон». Одной из неотъемлемых составляющих стратегии развития и инвестиционной политики холдинга при этом была их социальная направленность – Кантор всегда поддерживал общественные, благотворительные, спортивные и молодёжные инициативы в тех регионах, где размещаются предприятия холдинга и где проживают их сотрудники. Не обошлось, впрочем, и без собственного хобби – Вячеслав Кантор коллекционирует предметы авангардного искусства, однако и здесь выбрал самый «общественный» подход, сделав свою коллекцию достоянием общественности путём основания Музея искусства авангарда (МАГМА).
Относительно того, когда и как Вячеслав Кантор начал интересоваться своими еврейскими корнями и стал называть себя Моше, существуют разные мнения. Сам Вячеслав Моше Кантор не углубляется в эту тему, считая её личной. «Я не могу сказать, как он заинтересовался корнями, но он не менее 15 лет проявляет интерес к еврейским традициям и соблюдает дома кашрут», — сказал глава одной из еврейских общин, отвечая на этот вопрос одному из интернет-изданий. Что касается роли Кантора в жизни российской еврейской общины, то стоит упомянуть, что в 2005 году он возглавил Российский еврейский конгресс, а его масштабная общественная работа, в том числе по поддержанию еврейской жизни в стране, и стала тем маяком, что привлёк внимание членов Европейского еврейского конгресса, впоследствии пригласивших его присоединиться к ЕЕК.
Те тринадцать лет, что Кантор возглавляет ЕЕК, организация постоянно говорит о проблемах антисемитизма в самых разных странах, в первую очередь - в Европе. Для целей мониторинга и исследований динамики антисемитизма, а также изменений способов его проявления Вячеслав Кантор в 2010 году открыл при университете Тель-Авива Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства, и с тех пор от экспертов организации ежегодно на суд общественности поступают максимально полные и объёмные отчёты по антисемитизму в мире. При этом, проводя сегодня большую часть своего времени в общественной работе в Европе и других странах, Вячеслав Кантор не теряет интереса и внимания к России и жизни там, оставаясь гражданином своей страны. При этом Кантор в последние годы действительно отмечает положительную динамику с антисемитизмом в России, называя страну в числе тех государств, где наблюдается один из самых низких уровней нетерпимости по отношению к евреям.
Выход на международный уровень
Действительно, Вячеслав Кантор стал первым россиянином, который возглавил Европейский еврейский конгресс. А это, на минуточку, ведущая неправительственная еврейская организация Европы, и объединяет она более 40 еврейских общин практически из всех европейских стран. В 2007 году, когда Кантор был избран президентом ЕЕК впервые, за него проголосовало больше половины выборщиков – 55 из 85, позволив обогнать действующего президента ЕЕК, француза Пьера Беснану.
Это доверие Вячеслав Моше Кантор завоевал прежде всего иным, более актуальным подходом к руководству конгрессом, а также к тем темам и проблемам, на которые ЕЕК как организация обращала внимание. Если прежний президент конгресса был сосредоточен на политических вопросах, то Вячеслав Кантор сделал акцент на комплексном подходе, нацелившись на объединение и налаживание контактов прежде всего между самими общинами, чтобы совместно разрешать самые насущные и практические проблемы, с которыми сталкиваются евреи: это и упомянутый уже растущий антисемитизм, и предотвращение ассимиляции и утраты национальной идентичности среди молодёжи, и развитие культурных и образовательных программ для сохранения исторической памяти.
В пользу Вячеслава Моше Кантора в качестве кандидата на пост главы ЕЕК сыграло и то, что, как уже упоминалось, Вячеслав Кантор наладил тесные взаимоотношения и полноценный диалог с ведущими международными и европейскими организациями и институтами, что в свою очередь позволило президенту ЕЕК стать непосредственным участником обсуждения и решения вопросов международного уровня, от глобальной безопасности до проблем ядерного нераспространения.
Что касается своего российского происхождения, то, как отметил однажды сам Вячеслав Моше Кантор, на самом деле давно настало время, когда евреи из Восточной Европы и с Востока в целом, в том числе из России, должны были начать принимать всё более активное участие в международной жизни. Так что Вячеслав Кантор считает своё избрание на пост президентом ЕЕК именно требованием времени, которое почувствовали и те, кто отдал за него свой голос.
В том, что касается ЕЕК, главным остаётся вопрос – справляется ли конгресс, как организация, призванная представлять интересы всех евреев Европы, со своими обязанностями. Главными судьями в этом были и остаются представители самих еврейских общин. Вячеслав Кантор получает и свою долю критики – главным образом, от французской стороны, что частично объясняется тем, что в своё время Кантор положил конец господству французских евреев в ЕЕК и значительно расширил представительство других национальных общин.
Так, депутат французского парламента близко знакомый с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Меир Хабиб в своём комментарии одному из интернет-изданий подчеркнул, что, напротив, поддерживает Кантора, считает его настоящим сионистом «с ценностями», делающим хорошую работу, и, по его словам, звучащая в адрес Кантора критика является скорее личной. Звучит и недовольство тем, что возглавляющий организацию европейских евреев Кантор не является гражданином Европейского союза, сохраняя своё российское гражданство – однако от него Кантор точно не намерен отказываться и в целом уделяет много внимания родине и положению евреев в России.
А вот лидеры еврейской общины Великобритании, напротив, поддерживают Кантора. Сам Моше Кантор нередко работает в Лондоне, где поддерживает еврейские общины и как президент ЕЕК, и как глава одного из местных благотворительных фондов. Стоит отметить и то, что именно британская делегация выдвинула кандидатуру Кантора на выборах. «Он - сильный лидер, который борется с антисемитизмом, — считает Джонатан Аркуш, председатель совета представителей еврейских общин Британии. — Для выполнения таких обязанностей нужен человек, располагающий временем, обязательствами и ресурсами. Неважно, из какой он страны».
Нет - ксенофобии, да - толерантности
Борьба с антисемитизмом – как, впрочем, и с другими проявлениями нетерпимости и ксенофобии – действительно стоит во главе угла многих начинаний, проектов и инициатив Вячеслава Кантора. Не меньшее внимание Кантор уделяет и проблеме сохранения исторической памяти о событиях Холокоста. Впрочем, сам Моше Кантор вообще считает эти темы неразрывно связанными. Ведь только помня о катастрофе Холокоста можно гарантировать человечеству, что этот ужас никогда не повторится, и что исторический урок будет усвоен обществом, уверен Кантор.
В этой связи представляется интересным другой его проект, масштабный и стартовавший даже до того, как Кантор возглавил ЕЕК. А именно – традиционные Всемирные форумы памяти Холокоста, для проведения которых Вячеслав Кантор ещё в 2005 году основал одноимённый фонд и с тех пор является главным их организатором. Последний на сегодняшний день форум, Пятый, прошёл совсем недавно – в январе 2020 года в Иерусалиме, на территории мемориального комплекса «Яд Вашем», и собрал делегации из десятков стран со всего мира. Примечательно, что форум был посвящён как раз взаимосвязи между памятью о Холокосте, её постепенной утратой человечеством и сопутствующим этому росту антисемитизма в мире – настолько глобальной проблеме, что, по мнению Кантора, она для своего разрешения требует международного сотрудничества и объединения усилий. Предыдущие форумы проходили в Польше, Украине, а также в Чехии, в бывшем концлагере «Терезиенштадт», и все они собирали широкое международное представительство.
Ещё одним важным и, по-своему, не менее масштабным проектом для Вячеслава Моше Кантора является создание в 2008 году Европейского совета по толерантности и примирению – организации экспертной и специализированной, но при этом точно подходящей в общую направленность деятельности Кантора по налаживанию взаимопонимания и взаимоуважения между нациями, культурами и религиями. В 2015 году Кантор заявил, что основанный им ЕСТП возглавит бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. По случаю этого назначения Кантор и Блэр опубликовали написанную в соавторстве статью об опасности антисемитизма в Европе в британской Times. Перед Блэром Совет возглавлял бывший президент Польши Александр Квасьневский, вместе с ним Кантор и разработал идею будущего ЕСТП.
Совместная работа с бывшими государственными лидерами и деятелями не в новинку Вячеславу Моше Кантору. Ещё один его проект – Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы – также имеет в своём составе бывших министров обороны, дипломатов и других высокопоставленных чиновников и глав ведомств и организаций. С одной стороны, они обладают безусловными компетенциями, особенно в вопросах международного уровня, с другой – уже не связаны своими постами и могут предоставлять действительно независимую и беспристрастную экспертную оценку. А беспристрастный взгляд на столь глобальные проблемы, как антисемитизм, рост нетерпимости, международная безопасность и международные отношения, остаётся как никогда актуальным и востребованным.
Русский в еврейском конгрессе
В 2015 году посетившие Кремль лидеры еврейских общин Европы во главе с Вячеславом Моше Кантором были приняты президентом Российской Федерации. Владимир Путин продемонстрировал хорошее знание ситуации в плане роста антисемитизма в Европе и растущей еврейской эмиграции. Он даже сделал оригинальное предложение, сказав, что евреи могут переехать в Россию, где их готовы принять.
Председатель Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор не отверг эту инициативу и ответил, что предложение новое, и конгресс непременно изучит его. Президент РФ отметил, что раньше евреи уезжали из СССР, а теперь для них настало время вернуться.
Действительно, в течение 120 лет миллионы евреев эмигрировали из России, сначала от царской власти, потом от коммунистической диктатуры, потом при президенте Борисе Ельцине. В Израиле уделяют много внимания репатриантам из Франции, откуда только в 2015 году приехало примерно 7500 евреев, но несколько лет назад куда большие волны репатриации пришлись на долю двух стран из бывшего СНГ – из России и Украины. Сейчас ситуация как будто начинает меняться к лучшему, поскольку сам российский лидер называет свою страну привлекательным местом для евреев. И лидер организации, призванной представлять интересы европейских евреев, склонен с ним согласиться, что лишь подтверждает изменением ситуации.
В конце января 2016 года лидеры еврейских общин Европы собрались в Брюсселе по особому поводу, чтобы отметить Международный день памяти жертв Холокоста. Помимо этого, они также должны были выбрать нового лидера Европейского еврейского конгресса, организации, призванной координировать действия еврейских общин в разных странах и защищать их интересы. На тот момент в последние восемь лет деятельность конгресса была неразрывно связана с человеком, который его возглавляет – а именно с Вячеславом Моше Кантором.
Тот день также не преподнес сюрпризов, и Моше Кантор был с лёгкостью переизбран на очередной срок. На фоне новой угрозы в виде захлестнувшей Европу волны ксенофобии и антисемитизма, на фоне обострения напряженности в отношениях между ведущими державами политика Кантора по налаживанию максимально эффективных и рабочих связей с представителями самых разных международных организаций и институтов власти оказалась наиболее востребованной и эффективной.
На общественном пути
Впрочем, актуальность всей деятельности конгресса уже давно не вызывает вопросов, и в этом также немалая заслуга Вячеслава Кантора. Примечательно, что до избрания на пост главы ЕЕК в 2007 году 62-летний Вячеслав Кантор был как будто мало известен за пределами деловых кругов. Однако на деле сам Кантор принимал очень активное участие как в жизни еврейской общины в России, так и в целом в благотворительных и общественных проектах по всей стране, даже вплетая социальную повестку в работу собственного бизнеса.
В 90-е годы, когда Вячеслав Кантор лишь начинал свой путь в крупном бизнесе, он выбрал далеко не самую «презентабельную» направленность – не нефтяные скважины или банковское дело, а производство удобрений, поскольку увидел потенциал в возрождении и поддержании отрасли, когда-то процветавшей в советское время, однако со временем пришедшей в упадок. Пока олигархи покупали газеты, футбольные клубы и соревновались друг с другом размерами яхт, Кантор работал над развитием своих активов и превратил одиночное бывшее госпредприятие «Азот» в огромный международный холдинг «Акрон». Одной из неотъемлемых составляющих стратегии развития и инвестиционной политики холдинга при этом была их социальная направленность – Кантор всегда поддерживал общественные, благотворительные, спортивные и молодёжные инициативы в тех регионах, где размещаются предприятия холдинга и где проживают их сотрудники. Не обошлось, впрочем, и без собственного хобби – Вячеслав Кантор коллекционирует предметы авангардного искусства, однако и здесь выбрал самый «общественный» подход, сделав свою коллекцию достоянием общественности путём основания Музея искусства авангарда (МАГМА).
Относительно того, когда и как Вячеслав Кантор начал интересоваться своими еврейскими корнями и стал называть себя Моше, существуют разные мнения. Сам Вячеслав Моше Кантор не углубляется в эту тему, считая её личной. «Я не могу сказать, как он заинтересовался корнями, но он не менее 15 лет проявляет интерес к еврейским традициям и соблюдает дома кашрут», — сказал глава одной из еврейских общин, отвечая на этот вопрос одному из интернет-изданий. Что касается роли Кантора в жизни российской еврейской общины, то стоит упомянуть, что в 2005 году он возглавил Российский еврейский конгресс, а его масштабная общественная работа, в том числе по поддержанию еврейской жизни в стране, и стала тем маяком, что привлёк внимание членов Европейского еврейского конгресса, впоследствии пригласивших его присоединиться к ЕЕК.
Те тринадцать лет, что Кантор возглавляет ЕЕК, организация постоянно говорит о проблемах антисемитизма в самых разных странах, в первую очередь - в Европе. Для целей мониторинга и исследований динамики антисемитизма, а также изменений способов его проявления Вячеслав Кантор в 2010 году открыл при университете Тель-Авива Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства, и с тех пор от экспертов организации ежегодно на суд общественности поступают максимально полные и объёмные отчёты по антисемитизму в мире. При этом, проводя сегодня большую часть своего времени в общественной работе в Европе и других странах, Вячеслав Кантор не теряет интереса и внимания к России и жизни там, оставаясь гражданином своей страны. При этом Кантор в последние годы действительно отмечает положительную динамику с антисемитизмом в России, называя страну в числе тех государств, где наблюдается один из самых низких уровней нетерпимости по отношению к евреям.
Выход на международный уровень
Действительно, Вячеслав Кантор стал первым россиянином, который возглавил Европейский еврейский конгресс. А это, на минуточку, ведущая неправительственная еврейская организация Европы, и объединяет она более 40 еврейских общин практически из всех европейских стран. В 2007 году, когда Кантор был избран президентом ЕЕК впервые, за него проголосовало больше половины выборщиков – 55 из 85, позволив обогнать действующего президента ЕЕК, француза Пьера Беснану.
Это доверие Вячеслав Моше Кантор завоевал прежде всего иным, более актуальным подходом к руководству конгрессом, а также к тем темам и проблемам, на которые ЕЕК как организация обращала внимание. Если прежний президент конгресса был сосредоточен на политических вопросах, то Вячеслав Кантор сделал акцент на комплексном подходе, нацелившись на объединение и налаживание контактов прежде всего между самими общинами, чтобы совместно разрешать самые насущные и практические проблемы, с которыми сталкиваются евреи: это и упомянутый уже растущий антисемитизм, и предотвращение ассимиляции и утраты национальной идентичности среди молодёжи, и развитие культурных и образовательных программ для сохранения исторической памяти.
В пользу Вячеслава Моше Кантора в качестве кандидата на пост главы ЕЕК сыграло и то, что, как уже упоминалось, Вячеслав Кантор наладил тесные взаимоотношения и полноценный диалог с ведущими международными и европейскими организациями и институтами, что в свою очередь позволило президенту ЕЕК стать непосредственным участником обсуждения и решения вопросов международного уровня, от глобальной безопасности до проблем ядерного нераспространения.
Что касается своего российского происхождения, то, как отметил однажды сам Вячеслав Моше Кантор, на самом деле давно настало время, когда евреи из Восточной Европы и с Востока в целом, в том числе из России, должны были начать принимать всё более активное участие в международной жизни. Так что Вячеслав Кантор считает своё избрание на пост президентом ЕЕК именно требованием времени, которое почувствовали и те, кто отдал за него свой голос.
В том, что касается ЕЕК, главным остаётся вопрос – справляется ли конгресс, как организация, призванная представлять интересы всех евреев Европы, со своими обязанностями. Главными судьями в этом были и остаются представители самих еврейских общин. Вячеслав Кантор получает и свою долю критики – главным образом, от французской стороны, что частично объясняется тем, что в своё время Кантор положил конец господству французских евреев в ЕЕК и значительно расширил представительство других национальных общин.
Так, депутат французского парламента близко знакомый с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Меир Хабиб в своём комментарии одному из интернет-изданий подчеркнул, что, напротив, поддерживает Кантора, считает его настоящим сионистом «с ценностями», делающим хорошую работу, и, по его словам, звучащая в адрес Кантора критика является скорее личной. Звучит и недовольство тем, что возглавляющий организацию европейских евреев Кантор не является гражданином Европейского союза, сохраняя своё российское гражданство – однако от него Кантор точно не намерен отказываться и в целом уделяет много внимания родине и положению евреев в России.
А вот лидеры еврейской общины Великобритании, напротив, поддерживают Кантора. Сам Моше Кантор нередко работает в Лондоне, где поддерживает еврейские общины и как президент ЕЕК, и как глава одного из местных благотворительных фондов. Стоит отметить и то, что именно британская делегация выдвинула кандидатуру Кантора на выборах. «Он - сильный лидер, который борется с антисемитизмом, — считает Джонатан Аркуш, председатель совета представителей еврейских общин Британии. — Для выполнения таких обязанностей нужен человек, располагающий временем, обязательствами и ресурсами. Неважно, из какой он страны».
Нет - ксенофобии, да - толерантности
Борьба с антисемитизмом – как, впрочем, и с другими проявлениями нетерпимости и ксенофобии – действительно стоит во главе угла многих начинаний, проектов и инициатив Вячеслава Кантора. Не меньшее внимание Кантор уделяет и проблеме сохранения исторической памяти о событиях Холокоста. Впрочем, сам Моше Кантор вообще считает эти темы неразрывно связанными. Ведь только помня о катастрофе Холокоста можно гарантировать человечеству, что этот ужас никогда не повторится, и что исторический урок будет усвоен обществом, уверен Кантор.
В этой связи представляется интересным другой его проект, масштабный и стартовавший даже до того, как Кантор возглавил ЕЕК. А именно – традиционные Всемирные форумы памяти Холокоста, для проведения которых Вячеслав Кантор ещё в 2005 году основал одноимённый фонд и с тех пор является главным их организатором. Последний на сегодняшний день форум, Пятый, прошёл совсем недавно – в январе 2020 года в Иерусалиме, на территории мемориального комплекса «Яд Вашем», и собрал делегации из десятков стран со всего мира. Примечательно, что форум был посвящён как раз взаимосвязи между памятью о Холокосте, её постепенной утратой человечеством и сопутствующим этому росту антисемитизма в мире – настолько глобальной проблеме, что, по мнению Кантора, она для своего разрешения требует международного сотрудничества и объединения усилий. Предыдущие форумы проходили в Польше, Украине, а также в Чехии, в бывшем концлагере «Терезиенштадт», и все они собирали широкое международное представительство.
Ещё одним важным и, по-своему, не менее масштабным проектом для Вячеслава Моше Кантора является создание в 2008 году Европейского совета по толерантности и примирению – организации экспертной и специализированной, но при этом точно подходящей в общую направленность деятельности Кантора по налаживанию взаимопонимания и взаимоуважения между нациями, культурами и религиями. В 2015 году Кантор заявил, что основанный им ЕСТП возглавит бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. По случаю этого назначения Кантор и Блэр опубликовали написанную в соавторстве статью об опасности антисемитизма в Европе в британской Times. Перед Блэром Совет возглавлял бывший президент Польши Александр Квасьневский, вместе с ним Кантор и разработал идею будущего ЕСТП.
Совместная работа с бывшими государственными лидерами и деятелями не в новинку Вячеславу Моше Кантору. Ещё один его проект – Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы – также имеет в своём составе бывших министров обороны, дипломатов и других высокопоставленных чиновников и глав ведомств и организаций. С одной стороны, они обладают безусловными компетенциями, особенно в вопросах международного уровня, с другой – уже не связаны своими постами и могут предоставлять действительно независимую и беспристрастную экспертную оценку. А беспристрастный взгляд на столь глобальные проблемы, как антисемитизм, рост нетерпимости, международная безопасность и международные отношения, остаётся как никогда актуальным и востребованным.
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