В Челябинской области выбрали лучших молодых предпринимателей

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В Челябинской области называли финалистов и победителей конкурса молодых предпринимателей. Восемнадцать финалистов отправятся в трехдневную поездку в бизнес-лагерь в Крыму, семеро лучших будут представлять регион в финале всероссийского конкурса.Организатор проекта — «Территория Бизнеса» — подготовила для участников настоящий праздник, который прошел в гостинице Radisson Blu Hotel. На него было приглашено больше ста человек.В конкурсе принимали участие бизнесмены в возрасте от 14 до 35 лет. Проекты представляли в семи номинациях — интернет, социальное предпринимательство, инновации, производство, франчайзинг, торговля, сфера услуг. Семь лидеров, которые представят область на всероссийском уровне, это Анна Чекрыжева (номинация «Производство»), Джейран Мамедова («Социальное предпринимательство»), Семен Ежов («Сфера услуг»), Алена Полуянова («Торговля»), Дамир Хасанов («Интернет-предпринимательство»), Марина Яковлева («Инновационное предпринимательство»), Сергей Мигулин («Франчайзинг»).По словам генерального директора «Территории Бизнеса» Артура Юсупова, конкурс в 2020 году — особенный. «Предыдущие конкурсы были похожи друг на друга по структуре заявок. В них принимали участие предприниматели, работающие преимущественно в сфере услуг, торговли. В этом году больше всего заявок в номинации «Интернет-предпринимательство». Это говорит о том, что малый бизнес, которым руководят молодые люди, очень быстро подстроился под современную ситуацию, смог переориентироваться», - отмечает эксперт.Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук отметил, что высокая мобильность, быстрота реакции по освоению новых рынков, инновационность мышления являются сильными сторонами молодежного предпринимательства.Подготовка к участию финала Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2020» стартовала 5 сентября. Финал конкурса пройдет в Уфе.