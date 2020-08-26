Криминалисты из Челябинска успешно расследуют киберпреступления

12.17 Вторник, 1 сентября 2020
Челябинск: новости дня
Специалисты по компьютерной криминалистике исследуют компьютерные средства, выявляют и изучают их роль в расследуемом преступлении, с обязательным получением доступа к необходимой информации на исследуемом электронном носителе и дальнейшему исследованию полученных данных.В компании «Ф-ЛАБ» организован полный цикл работ по исследованию информации, от момента выезда специалиста на место сбора информации до выдачи отчета. Компании, которые прибегали уже к услугам «F-LAB» отмечают, насколько полезным оказывается подобное сотрудничество.

Например, работник одной из компаний подделал подписи и печати руководителя организации в документах. В суде компания пыталась доказать, что не имеет к этим подписям никакого отношения. Результаты технической консультации были приведены в качестве доводов в судебном процессе и позволили заказчику выиграть дело.

Также специалисты «F-LAB» помогают клиентам доказывать во время судебных заседаний, что они не пользуются «пиратскими» программами, оценить соответствие реальных параметров поставленной компьютерной техники с тем, что хотели на самом деле получить заказчики и многое другое.

В современном мире число компьютерных преступлений растет, поскольку все больше информации переводится в электронный вид. Это и электронная отчетность, сайты закупок, поисковые и информационные системы, различные базы данных, сайт «Госуслуги», электронные платежи и другие. Еще вчера ничего этого не было, а сегодня изменяются и преступления, все чаще мы узнаем, что пропали чьи-то персональные данные, произошел взлом сети, пропали деньги с расчетного счета, уволившийся сотрудник вынес всю конструкторскую документацию.

Рост количества киберинцидентов происходит не только из-за многократного увеличения количества используемых компьютерных систем и программного обеспечения, но и из-за относительно низкой культуры пользователей компьютерных систем, так называемый «человеческий фактор». В компании «Ф-ЛАБ» разработан тренинг, который моделирует вредоносную рассылку электронных писем. Результаты проведения тренингов показывают, что с первого раза до 30% работников вводят пароль на фальшивом корпоративном сайте. После таких открытий компании начинают более внимательно подходить к вопросам компьютерной безопасности.

телефон: +7 (351) 225-05-80 e-mail: cert@f-lab.tech
сайт:http://f-lab.tech/
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