Первоклашки из Челябинской области получили подарки от РМК

16:48 | 24.08.2020

Ребята, которые в этом году впервые пойдут в школу, обзавелись фирменными ранцами и канцелярией. Подарки юным южноуральцам передал благотворительный фонд «Русской медной компании».



Всего 600 первоклассников из Кыштыма, Карабаша, Варны, посёлка Томинского и Екатеринбурга получили новые портфели и канцелярские принадлежности. Ранцы сшиты специально по заказу фонда с соблюдением всех норм и рекомендаций. У изделий жёсткая ортопедическая спинка, эргономичные лямки для правильного распределения нагрузки, корпус снабжен светоотражающими элементами. Также первоклассники получили по комплекту канцелярских принадлежностей -пеналы, тетради, дневники, ручки, карандаши и наборы для творчества. Дополнительные подарки вручати первоклассникам Кыштыма – это 125 детских энциклопедий.



Благотворительный фонд РМК уже более 10 лет помогает многодетным и малообеспеченным семьям собирать первоклассников в школу. В 2020 году на эти цели выделено более 1,6 миллиона рублей, сообщает департамент информационной политики РМК.

© «Вечерние ведомости»